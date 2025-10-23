La extrema izquierda calienta la manifestación contra Mazón y acusa a Roig de forrarse con la DANA

El próximo sábado 25 de octubre, el centro de Valencia y Alicante albergará una manifestación incendiada por los sectores más radicales de la izquierda valenciana y catalana para postularse en contra de Carlos Mazón.

La corriente separatista que hay en Valencia y Comunidad Valenciana, alentada durante el Gobierno de Ximo Puig, ha lanzado un mensaje a través de redes sociales en el que aparece un joven que advierte a los valencianos de que exigen responsabilidad política insultando y en tono amenazante contra las personalidades políticas y empresariales en Valencia bajo el lema "Hacerlos caer".

Este grupo radical y catalán se da a conocer como "Arran" y expanden el pensamiento ideológico contra España por Cataluña y por la Comunidad Valenciana en defensa de la independencia de lo que llaman "los países catalanes". Estos jóvenes separatistas que buscan romper España quieren convertir la manifestación del 25 de octubre contra Mazón en un enfrentamiento en las calles entre los valencianos. En el vídeo que han publicado en X, aparece un joven en el que asegura que un año después, hay políticos y empresarios que se "están llenando los bolsillos" a raíz de la tragedia de la DANA.

Això no va només de Mazón, sinó de tots els empresaris, polítics i negligents que van convertir el 29 d’oct. en una tragèdia… i que avui encara en viuen d'embutxacar-se les ajudes de reconstrucció, el nostre treball i misèria. 🚩MANIFESTACIÓ: 25 D’OCTUBRE

Además, acusan a Juan Roig o Carlos Mazón de enriquecerse desde el 29 de octubre "a causa de nuestras muertes", según defiende el joven del vídeo sin aportar ningún tipo de evidencia o prueba. Además, como se puede comprobar en la misma publicación, al final del montaje sale un cartel que se lee "ni olvido ni perdono, hacerlos caer" y aparece una pala con restos de barro y símbolos separatistas, comunistas y feministas.

Al contrario de lo que quieren hacer pensar estas organizaciones juveniles, Roig fue uno de los primeros empresarios que ofreció ayudas a los afectados por la DANA. "Hemos recibido más ayuda de Juan Roig que del Gobierno", llegó a decir el dueño de la primera farmacia que abrió en Paiporta después del temporal a este diario.