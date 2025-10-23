El Gobierno de España sigue centrado en lanzar cortinas de humo como el cambio de horario. Mientras tanto, pasan los días y los valencianos afectados por la DANA siguen esperando, casi un año después, el dinero prometido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en materia de ayudas. "Si necesitan más recursos que los pidan" fueron las palabras exactas que eligió el jefe del Ejecutivo para valorar la catástrofe de la DANA que había sucedido días antes en la provincia de Valencia. Casi un año después de esa declaración, 34.000 familias no tienen abonada esa ayuda.

La vicepresidenta primera y consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha denunciado que "el gobierno de Pedro Sánchez sigue sin cumplir con las familias valencianas afectadas", a las que todavía "debe 565 millones de euros".

El ejecutivo central sólo ha pagado ayudas a 7.497 familias, lo que apenas representa el 17,9% de las 41.674 familias que las han solicitado. "Esto significa que 34.000 hogares valencianos siguen esperando que nunca ha llegado" ha lamentado Camarero. O lo que es lo mismo, el 82,1% de las familias están siendo abandonadas por el Gobierno de España.

Los datos ficticios que maneja el Gobierno

Según los datos del Gobierno de España, las familias que sí han cobrado la ayuda han recibido una media de 16.538 euros en concepto de daños materiales en vivienda y enseres. Con estas cifras encima de la mesa, la deuda pendiente con las familias afectadas asciende hasta 565 millones de euros. "Los valencianos han pedido ayuda y no llega, que explique el gobierno por qué", afirmaba la portavoz del Consell.

Las ayudas 'a pulmón' de la Generalidad

Este tipo de ayudas resulta clave para la recuperación de las economías de cada casa y de cada familia. La falta de ejecución de estas ayudas genera un riesgo para la recuperación. La Generalidad Valenciana ha pagado ya 240 millones de euros en ayudas de primera necesidad a 27.000 hogares.

La Generalidad ha abonado el doble de ayudas que el Gobierno con recursos propios porque Pedro Sánchez y su Ejecutivo, según Camarero, no facilita los recursos a fondo perdido para llevar a cabo la reconstrucción.

Estas ayudas se han concedido de forma ágil, rápida y sin burocracia, hasta el punto de que las familias han recibido parte del dinero en sus cuentas, sin necesidad de iniciar trámites burocráticos.