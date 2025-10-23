Una técnico de emergencias cuestiona ante la juez de la DANA la gestión de Miguel Polo (CHJ) el 29-O

Continúan las declaraciones judiciales relativas a la catástrofe natural producida en la provincia de Valencia hace casi un año. En una de las últimas declaraciones recogidas por la juez de la DANA, una técnica de emergencias que estuvo en el CECOPI aquella tarde del 29 de octubre ha reconocido varios aspectos que sitúan a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en el punto de mira, una vez más. Uno de los mensajes más llamativos que ha dejado dicha declaración es que "todo lo que llegaba por parte de la CHJ eran correos, no hubo llamadas por su parte", según lo dicho en sede judicial.

La Confederación Hidrográfica del Júcar es un organismo dependiente del Gobierno de España, concretamente del Ministerio de Transición Ecológica que en su momento dirigía socialista Teresa Ribera y que posteriormente ha quedado en manos de Sara Aagesen. Según la técino, costó hasta cuatro intentos contactar con el presidente de la organización, Miguel Polo. La testigo cuestiona la función que ejerció Polo como figura relevante dentro de la CHJ durante la tarde y se recrimina que únicamente se atendieran peticiones desde el CECOPI por correo electrónico y no se pudiera establecer un contacto telefónico.

La alerta roja de AEMET

Otro de los organismos que dependen de la administración central es AEMET. La técnica que declaró ante la juez afirmó que el 28 de octubre "nos fuimos a dormir con aviso amarillo". En contraposición a lo que ha sucedido en las últimas alertas climáticas en la Comunidad Valenciana, AEMET ha avisado de la alerta roja hasta con 48 horas de antelación, mientras que el 29 de octubre, fue por la mañana cuando se emitió la alerta al nivel rojo.

La especialista en emergencias ha lamentado en esta comparecencia la falta de precisión de AEMET porque el aviso "no reflejaba la catástrofe que luego vino". Reconocía que, según lo avisado en octubre de 2022, era una previsión de lluvias intensas como las que ha habido en Valencia en las últimas semanas.

Además, reconoció también que el día anterior a las inundaciones, estuvo llamando ella personalmente a AEMET para intentar concretar el peligro de lo que se venía. "Pregunté si nos podían dar alguna previsión más allá de lo que decía el aviso y de los avisos que tenían vigentes. Hablaban mucho de incertidumbre", señalaba ante la juez de Catarroja.

La defensa de la Generalidad Valenciana

Desde el gobierno valenciano se ha defendido desde el primer momento que los avisos y mensajes que se emitían desde AEMET eran que la DANA se iba a desplazar "hacia la serranía de Cuenca". Y, por ese mismo motivo, Carlos Mazón, el presidente de la Generalidad, salió hacia el mediodía para alertar a la población de que, según la Agencia de Meteorología, las lluvias y tormentas iban a reducir su intensidad y se desplazaban hacia la serranía de Cuenca.

Para más inri, la Guardia Civil ha entregado a la juez esa misma llamada en la que se reconoce lo citado, que la DANA no iba a estar en el territorio valenciano. Esa llamada de AEMET a Emergencias se produjo a las 11:26 informando de que las precipitaciones iban a desaparecer tal y como avisó el presidente valenciano hacia el mediodía.