"PP es ETA y VOX es ETA". Estas palabras fueron las seleccionadas por Vicent Mascarell en el pleno de la Diputación de Valencia para hablar de la revisión por parte de la Generalidad Valenciana de incluir el nombre del que fuera ministro socialista Ernest Lluch –asesinado por la banda terrorista ETA— al del hospital público valenciano ubicado en Campanar. Mascarell es el número dos de Diana Morant y es el actual secretario de organización del PSOE valenciano.

No es la primera vez que Mascarell ocupa titulares y portadas por sus declaraciones ofensivas hacia la oposición. Habría que retroceder hasta el 6 de julio de este mismo año cuando el secretario de organización del PSPV acusó al Partido Popular de estar detrás de unas pintadas en la sede del PSOE en Valencia. Al día siguiente, las juventudes del Frente Obrero reivindicaron este ataque contra la sede socialista.

Aún hay más. La mano derecha de Morant a principios del mes de octubre, concretamente el día 2, acusó en redes sociales a María del Mar Garcerán, diputada del Partido Popular en las Cortes Valencianas con síndrome de Down, de "tener la mente sucia". Posteriormente se vio obligado a pedir disculpas por "si alguien se sentía ofendido".

Avanzado unos días, en la previa del 9 de octubre, el Día de la Comunidad Valenciana, Mascarell acusó al presidente de la comunidad, Carlos Mazón, de "provocador" por asistir a los actos festivos que se iban a celebrar aquel día como homenaje a todos los valencianos. A estas declaraciones también se sumó Morant que aupó las palabras de Mascarell, que 'incendiaron' la previa del día de todos los valencianos.

"VOX es ETA, el PP es ETA"

Ante todo, Mascarell recordó sentidamente en el pleno de la Diputación que Lluch fue asesinado por ETA, si bien también defendió que su partido gobierne con grupos parlamentarios como EH Bildu, que lleva en sus listas a miembros relacionados con la banda terrorista.

Tras la respuesta de Reme Mazzolari, vicepresidenta del organismo provincial, y de Sergio Herrero, diputado provincial de Vox, Vicent Mascarell saltó con estas palabras, "VOX es ETA y PP es ETA". Para justificarse, alegó su similitud de los partidos de la derecha con la banda terrorista asegurando que, a su juicio, PP y Vox quieren matar la memoria de Lluch al negarse a que se le ponga su nombre al centro hospitalario: "Acusan de terrorista al presidente Sánchez ahora, cuando ETA ya no existe. ETA mató a Lluch y ustedes ahora quieren matar también su memoria".

Reacción del Partido Popular valenciano

El presidente de la cámara provincial, Vicente Mompó, al escuchar estas palabras le interrumpió: "Ni yo ni los diputados del PP y Vox somos de ETA". Además, le silenció el micrófono al dirigente socialista, que no paraba de interrumpir la intervención del presidente.

Tras la trifulca generada, Mompó le dio otra vez el turno de palabra y Mascarell no se retractó de sus palabras sino, todo lo contrario, volvió a pronunciar que VOX y el PP "son ETA".

‼️Hoy, el número 2 de Diana Morant, Vicent Mascarell, ha afirmado que "PP y Vox son ETA". Exigimos unas disculpas inmediatas de Mascarell, tanto a los partidos afectados, como a las víctimas del terrorismo de ETA. pic.twitter.com/U4b4CYHrUp — Partido Popular Comunitat Valenciana (@ppcv) October 23, 2025

El Partido Popular de la Comunidad Valenciana recogió enseguida estas declaraciones de Vicent Mascarell y publicó un vídeo en redes sociales donde se denunciaba la situación y exigen "una rectificación pública e inmediata de Mascarell".