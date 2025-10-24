Los cambios pueden darse cuando uno menos se lo espera. En las últimas semanas se había producido un runrún en el entorno de la presidencia de Vox Valencia con la abdicación de Ignacio Gil Lázaro. Hasta hoy, Gil Lázaro desempeñaba su papel como diputado nacional y como presidente provincial del partido de Santiago Abascal. En el comunicado que se ha publicado esta misma mañana, Gil Lázaro objeta su renuncia debido a que ya "ha superado los objetivos a los que se comprometió en su nombramiento". Esos objetivos que se fijó en febrero de 2023 eran de implantación territorial, crear una base de Vox en la provincia de Valencia, y de crecimiento político. Éste último se observa en la consecución de cuatro concejalías en el Ayuntamiento de Valencia y trece diputados en el parlamento valenciano.

Vicente Barrera y José Luis Aguirre vuelven a escena

Vox ha emitido un comunicado a los medios de comunicación asegurando que el sustituto de Ignacio Gil Lázaro en la presidencia va a ser Vicente Barrera, que retoma su actividad política tras dejar de formar parte del gobierno valenciano como vicepresidente de la Generalidad Valenciana y conseller de Cultura y Deporte. En la vicepresidencia le acompañará José Luis Aguirre, que también fue conseller esta legislatura y ostentaba la cartera de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Comunicado oficial de Vox

En el comunicado emitido, se asegura que Ignacio Gil Lázaro "ha decidido dar por concluida su etapa al frente de la estructura provincial tras considerar cumplidos los objetivos de implantación territorial y crecimiento político que asumió en el momento de su nombramiento". Se achaca en el documento que "el partido no solo ha consolidado su presencia en toda la provincia, sino que también ha experimentado un importante crecimiento en las encuestas".

COMUNICADO OFICIAL DE VOX ESPAÑA Gil Lázaro deja la presidencia de VOX en Valencia tras superar los objetivos de implantación y crecimiento a los que se comprometió en su nombramiento. El CEN nombra nuevo presidente a Vicente Barrera y vicepresidente a José Luis Aguirre. pic.twitter.com/emlFPbv6O0 — VOX Valencia (@VOX_Valencia) October 23, 2025

Desde Vox Valencia se defiende que Gil Lázaro ha impulsado "un proceso de relevo generacional en la estructura orgánica, consolidando un equipo de coordinadores mayoritariamente joven, preparado y comprometido con el proyecto político":

"Defender los intereses valencianos en el Congreso"

Para finalizar, VOX agradece el trabajo y el compromiso en la consecución de los objetivos ya tratados y que "a partir de ahora, centrará sus esfuerzos en seguir defendiendo los intereses de los valencianos en el Congreso de los Diputados" y felicita a Gil Lázaro por la consecución de los objetivos y "su generosa disposición a seguir prestando servicio al partido y su proyecto político".