Discurso completo de Felipe VI para las víctimas de la DANA

Este miércoles, Felipe VI y la reina Letizia mantuvieron un encuentro emotivo con diez familiares de las víctimas de la DANA, previo al inicio del funeral de Estado celebrado en Valencia.

El acto contó con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los máximos representantes de los poderes del Estado: la presidenta del Congreso, Francina Armengol; del Senado, Pedro Rollán; y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló.

Tras llegar al Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, los Reyes se dirigieron a una sala cercana a la ceremonia para saludar a los familiares y representantes de asociaciones de víctimas, mostrando su solidaridad y apoyo antes del inicio del homenaje oficial.