Felipe VI transmite el cariño de España a las víctimas de la DANA

El rey Felipe VI ha querido trasladar el "cariño de toda España" a los familiares de las víctimas de la DANA del 29 de octubre de 2024, durante un emotivo homenaje a su memoria.

En sus palabras, el monarca destacó que la memoria de los fallecidos "nos pertenece a todos y que entre todos debemos y queremos preservar". Además, subrayó el compromiso constante de la Corona: "La Reina y yo queremos que lo sepáis: estamos, ahora y siempre, con vosotros".

El gesto del Rey refuerza la idea de unidad y solidaridad nacional, en un acto cargado de respeto hacia quienes sufrieron la tragedia.