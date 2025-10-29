Funeral de Estado en Valencia a las víctimas de la DANA en su primer aniversario

Este miércoles se ha celebrado en Valencia el funeral de Estado en memoria de las 237 víctimas de la DANA del 29 de octubre de 2024, coincidiendo con el primer aniversario de la tragedia.

Durante la ceremonia, se rindió homenaje a los fallecidos con ofrendas florales y música, mientras que sus nombres fueron recordados uno a uno. Además, los asistentes guardaron un minuto de silencio en señal de respeto y recuerdo por quienes perdieron la vida en la catástrofe.

Las imágenes del acto muestran un ambiente solemne, marcado por la emoción y la memoria colectiva, en un día de homenaje nacional a las víctimas y de apoyo a sus familiares.