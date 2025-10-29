Los Reyes se reúnen con familiares de víctimas antes del funeral de la DANA

Los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, han mantenido un emotivo encuentro con diez familiares de víctimas de la DANA, momentos antes del inicio del funeral de Estado celebrado este miércoles en Valencia.

El acto contó con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como de los máximos representantes de los poderes del Estado: la presidenta del Congreso, Francina Armengol; del Senado, Pedro Rollán; y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló.

Tras su llegada al Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, los Reyes se dirigieron a una sala adyacente al espacio de la ceremonia para saludar a los familiares y representantes de asociaciones de víctimas, en un gesto de solidaridad y respeto hacia quienes sufrieron las consecuencias de la tragedia.