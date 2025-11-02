La Generalidad crea un protocolo en Valencia para garantizar las clases escolares durante las alertas rojas

Las inundaciones de octubre del año pasado en la provincia de Valencia han supuesto un punto de inflexión en muchos aspectos. Además de provocar que se emitan avisos a través del sistema Es-Alert con más asidiudad, se está actuando con mucha más previsión, que el trágico día 29 de octubre, en el momento en el que AEMET informa acerca de una alerta roja.

Alertas rojas en este curso educativo 2025/2026

Una de las decisiones que más dudas y reproches está sembrando en las familias y en los propios centros es la cancelación de clases. En Valencia, en el mes de marzo se suspendieron las clases con alerta roja en varias ocasiones en las que finalmente no se llovió como se esperaba. De ahí las quejas y sujeciones que han llegado a las reuniones de la Consejería de Educación, Universidades y Empleo dirigida por José Antonio Rovira.

A principios y a finales del mes de septiembre se volvió a decretar la alerta roja en varias comarcas de la Comunidad Valenciana lo que llevó a la suspensión de clases, una vez más. Esta suspensión de clases provoca que los alumnos de Infantil, ESO, Bachillerato y Formación Profesional se queden sin clase presencial. Las universidades decretan, en todos los casos, clase vía online.

Protocolo negociado por Educación

Desde la cartera de Educación se quiere establecer un protocolo que permita la actividad online o el envío de tareas (deberes) cuando la suspensión se decrete de entre uno y tres días. En estos casos no se adelantará materia. Cuando se dé el caso en el que la suspensión de clases sea superior a tres días, se podrá avanzar en los conocimientos que imparten los docentes valencianos.

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, se reunió el jueves con la Confederación Gonzalo Anaya, COVAPA y CONCAPA, quienes lanzaron algunas sugerencias. El director general de Personal Docente, Pablo Ortega, transmitió la "necesidad" que ve el profesorado de tener listas de actividad o recursos de los que puedan hacer uso en situaciones de emergencia metereológica.

"El objetivo es garantizar la continuidad del proceso formativo de su alumnado a través de esos materiales que se harán llegar mediante las plataformas educativas puestas a su disposición por la Consejería de Eduación como 'WebFamilia', 'Aules' o 'Teams' inciden desde Educación.

Este protocolo presentado por el Gobierno valenciano recomienda que cuando se suspendan las clases de uno a tres días, las actividades que se exijan a los alumnos se centren en reforzar los aprendizajes previos que se han impartido en el aula. A partir de los tres días de suspensión, se facilitarán recursos orientados al desarrollo de las competencias correspondientes a cada etapa educativa.