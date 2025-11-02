Mazón: entre la dimisión para convocar elecciones o nombrar un sustituto de transición

El homenaje de Estado por el primer aniversario de la dana, con los abucheos y graves insultos por parte de las víctimas a Carlos Mazón —con gritos de "cobarde", "dimisión", "rata" o "asesino", "ojalá te hagan un completo como a Barberá"— que también fueron dirigidos contra Pedro Sánchez, aunque acallados por Televisión Española, parece que han acelerado los acontecimientos en lo que al futuro del presidente de la Generalidad valenciana se refiere, futuro que puede resolverse en cuestión de horas o días.

El PP valenciano está en ebullición, y este sábado se ha sabido que los principales dirigentes del PP de la Comunidad Valenciana, tras mantener una reunión el viernes en Alicante, tomaron la decisión de apoyar de forma unánime a Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, como figura de consenso al frente del partido para sustituir a Carlos Mazón. Decisión que ya habría sido trasladada a la dirección nacional en Madrid.

En la reunión en Alicante —a la que asistieron el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, síndic del partido en Las Cortes Valencianas, y los tres presidentes provinciales del partido, a su vez presidentes de las diputaciones provinciales: Vicent Mompó (Valencia), Marta Barrachina (Castellón) y Toni Pérez (Alicante)— se abrió un debate interno sobre la complicada situación que atraviesa el partido a raíz de las últimas informaciones que afectan a la gestión de la dana por parte de Carlos Mazón.

Entre otras las nuevas declaraciones de la exconsellera Salomé Pradas, que ha asegurado esta semana que informó de todo a Mazón el día de la dana, incluido el envío del mensaje Es-Alert a los móviles. O las de la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, que dejó en manos de Mazón su posible decisión de dimitir tras los abucheos en el funeral, al afirmar que la decisión de dimitir de un cargo público que han votado los ciudadanos es personal y es él el que debe decidir su futuro político.

A ello se suma la tensa situación vivida en el homenaje laico del Estado a las víctimas de la riada y las últimas encuestas publicadas en las que el apoyo a Mazón entre los propios votantes del PP es muy bajo y que Vox es quien se está beneficiando de la mala gestión del popular.

La preocupación dentro del partido, por otra parte, no se circunscribe al nivel autonómico y provincial, sino que también se extiende el desasosiego entre alcaldes y concejales, que ven cómo la situación se deteriora a medida que pasa el tiempo.

La opinión de Génova y posibles salidas a la crisis

Es conocido que para la dirección de Génova la opción que siempre apareció en las quinielas para sustituir a Carlos Mazón fue María José Catalá, la alcaldesa de Valencia. Y, de momento, se desconoce la opinión de la cúpula del PP sobre la opción de Vicent Mompó que ha salido como alternativa desde el PPCV. "Puede que a Génova no le haya sentado bien este movimiento, pero estamos en un polvorín y hay que tomar decisiones porque esto no se sostiene", asegura a Europa Press un dirigente valenciano.

Según las fuentes del diario El Mundo, Carlos Mazón ha mantenido hilo directo con Alberto Núñez Feijóo y se barajan otras posibilidades, además de la de disolver y adelantar elecciones, una operación de alto riesgo en estos momentos, con la calle muy movilizada tras el primer aniversario de la dana. Esta opción, que también habría planteado Mazón a Génova, es negociar con Vox la investidura de su mano derecha, el diputado Juan Fran Pérez-Llorca, portavoz del PP en las Cortes. Esta sería una "solución de transición" que evitaría un adelanto electoral y tiene como punto fuerte las buenas relaciones de Pérez-Llorca con Vox, pues ha sido el artífice de los pactos con el partido de Abascal.

Por otra parte, y según las mismas fuentes de El Mundo, Génova ha trasladado que será la que decida quién será el sucesor de Mazón, pese al movimiento del PPCV de este viernes de postular a Vicent Mompó como sustituto.