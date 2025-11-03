El Gobierno valenciano dice que Mazón no ha cogido una baja médica y que "hará lo que le prescriba su médico"

El Gobierno de la Generalidad Valenciana ha desmentido este lunes las informaciones que apuntaban al proceder que, según varios medios de comunicación, iba a seguir el todavía presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, después de anunciar su dimisión. En teoría, este iba a pedir una baja médica para dejar de ejercer sus funciones al frente del Ejecutivo autonómico, algo que el Gobierno valenciano se ha apresurado a desmentir.

Según un comunicado del Ejecutivo de Mazón al que ha tenido acceso Libertad Digital, el presidente valenciano "no tiene prescrita ninguna baja médica y hará en todo momento lo que le diga su facultativo", por lo que no está previsto que este se acoja a una baja y deje de estar al frente de sus funciones.

De hecho, el comunicado especifica que Mazón presidirá el pleno del Consejo de este martes como estaba previsto antes de que este anunciase su dimisión. A pesar de que el líder de los populares valencianos ha anunciado su dimisión, este no ha especificado cuándo dejará de facto la Presidencia de la comunidad.

Esta decisión parece estar vinculada a una negociación que estarían llevando a cabo PP y Vox, ya que los populares no gozan de mayoría absoluta en Las Cortes Valencianas y necesitan del apoyo externo de los de Santiago Abascal para investir a un nuevo presidente.