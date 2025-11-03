Maribel Vilaplana, la periodista que compartió con Carlos Mazón la ya famosa comida en el restaurante El Ventorro el pasado 29 de octubre de 2024 – la misma tarde de la dana en Valencia – ha estado este lunes en el juzgado de Catarroja, casualmente al mismo tiempo que el popular anunciaba su dimisión.

En su declaración ha asegurado que en el transcurso de la comida Mazón recibía llamadas en su móvil, "se levantaba y las atendía" y que incluso le entregaron un sobre con documentos que firmó.

Por lo tanto, según su testimonio que recoge Europa Press, el ya presidente en funciones no estaba incomunicado ese día, puesto que "hablaba y escribía por el móvil". Sin embargo, ha indicado que no recuerda el tono o sonido de su teléfono: "Él se apartaba cuando le sonaba el móvil", ha dicho. También ha comentado que ella le preguntaba si quería que se retirase, pero él le respondía que no se preocupara.

"Yo tengo la percepción de escucharle poco hablar. Él estaría más escuchando que hablando", ha comentado, para agregar que no le comentaba "nada" de las conversaciones que mantenía. "Nunca me comenta nada ni oigo palabras como dana, CECOPI o lluvias", ha dicho.

No tiene el ticket del parking

En respuesta al auto de la juez en el que se lo solicitaba, la periodista ha dicho que no conservaba el ticket del parking, pero sí ha dado la matrícula del coche para que pueda solicitarlo a la empresa correspondiente, algo que ya preveía la instructora y que probablemente acuerde en breve.

Además, en el inicio de su declaración, todavía a micrófono cerrado, Vilaplana ha explicado a la juez que no se encuentra bien anímicamente , según han transmitido a EFE fuentes presentes en la declaración.

La periodista fue atendida el pasado sábado en un centro hospitalario tras sufrir un cuadro de ansiedad, si bien regresó a última hora del día a su domicilio.

No vio el vídeo de Utiel

Otro aspecto interesante de la declaración es lo referente al vídeo que recibió en su móvil sobre las 17.30 horas de esa tarde, en el que se podían ver imágenes de la localidad de Utiel inundada.

Vilaplana ha lamentado que se le esté "utilizando" esa circunstancia y ha explicado que no lo vio, así que por lo tanto no se lo enseñó a Mazón. Según ha dicho, lo recibió en un chat familiar y se trataba de un link que le pasó su exmarido, que no abrió, pese a lo que puso un emoticono de sorpresa. "Me atormenta no haber abierto ese link –ha dicho– porque si lo hubiese visto antes, hubiera dicho... 'ostras'".