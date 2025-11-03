El homenaje de Estado por el primer aniversario de la dana, con los abucheos y graves insultos por parte de las víctimas a Carlos Mazón —con gritos de "cobarde", "dimisión", "rata" o "asesino", "ojalá te hagan un completo como a Barberá"— que también fueron dirigidos contra Pedro Sánchez, aunque acallados por Televisión Española, han acelerado los acontecimientos respecto al futuro del presidente de la Comunidad Valenciana, que en una comparecencia sin preguntas este lunes ante los medios de comunicación, ha anunciado su dimisión para dar paso a un presidente de transición.

La comparecencia vino precedida por varias conversaciones este domingo con el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, en las que ambos llegaron a un acuerdo sobre el futuro de la Comunidad Valenciana.

Cálculo político de Sánchez

En su comparecencia, además de señalar que era el "momento de reconocer los errores propios", como "mantener" su "agenda ese día", Carlos Mazón ha sido muy crítico con la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez, y ha aprovechado para dejar claro que ha obedecido a un cálculo político.

Así, en un momento de la comparecencia, Mazón señaló que "todo este reto —el de la reconstrucción— lo estamos haciendo solos, sin ayuda del Gobierno. Queríamos ayuda, la pedimos y jamás la recibimos. La realidad es que nos quisieron dejar solos por estrategia política".

También hizo alusión a otro de los asuntos por los que más ha sido criticado, el de por qué no pidió la declaración de emergencia nacional: "No pedimos la declaración de emergencia nacional porque, según el propio Gobierno, no iban a traer más efectivos. Días después descubrimos que no iban a traer más efectivos. Reconozco mi ingenuidad manifiesta de que por recibir los primeros días al Gobierno creía que la ayuda se iba a acelerar", señaló en referencia a aquellos que le afearon su buen tono con Pedro Sánchez en su primer encuentro público tras la catástrofe de la dana. "El Gobierno de España, con su presidente, ha negado herramientas para la reconstrucción. Ni pidiendo ayuda o recursos nos los dieron", ha añadido.

Todavía impactado por lo que sucedió en el acto de Estado en homenaje a las víctimas de la riada, en el que fue objeto de tremendos insultos por parte de víctimas presentes, Carlos Mazón ha querido dejar claro que él nunca utilizaría el calificativo de "asesino" para referirse al Gobierno: "Sé que el ruido que hay alrededor de mi persona es para evitar la asunción de errores del Gobierno, tanto en la gestión de ese día, como en la gestión de las ayudas en las tareas de recuperación. Yo no voy a llamarles asesinos por errar en sus predicciones", ha dicho.