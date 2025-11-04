Los maceteros "feos" de Joan Ribó y Compromís desaparecen de la plaza del Ayuntamiento de Valencia

La reforma de la plaza del Ayuntamiento de Valencia ya está en marcha. Uno de los símbolos negativos y más "feos" que dejó el gobierno de Joan Ribó en el Ayuntamiento de Valencia fue la imposición de maceteros gigantes en la plaza para separar la zona peatonal del tráfico. Su estilo generó mucha crítica entre los valencianos durante la alcaldía de Ribó, y esta semana, después de dos años de gobierno entre Partido Popular y Vox, se va a terminar con los últimos resquicios de Compromís que quedan en Valencia.

La promesa de María José Catalá

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, prometió durante la campaña electoral de las elecciones municipales de 2023 que iba a plantear una reforma en la plaza del Ayuntamiento de Valencia para quitar los maceteros de Compromís que "no tenían ni el diseño ni la estética adecuada para integrarse en un entorno urbano emblemático e histórico de la ciudad", según el concejal de Urbanismo, Viviendas y Licencias, Juan Giner.

Dos años después del comienzo del Gobierno entre Partido Popular y Vox, se ha llevado a cabo el inicio de la reforma y de los cambios en la plaza. El lunes se comenzó el intercambio de los maceteros impuestos por Joan Ribó y Giuseppe Grezzi por los de María José Catalá y Juan Giner. Giner señaló los dos motivos por los cuales se ha iniciado esta remodelación, "porque era un clamor vecinal" y "porque fue uno de los compromisos adquiridos por María José Catalá".

Remodelación de la plaza

El pasado mes de mayo se desbloqueó tras varios años de intento la reforma de la plaza del Ayuntamiento, y en junio se adjudicó el contrato para la redacción del proyecto de reurbanización de la plaza por valor de 560.000 euros. Una reforma que llevaba parada un tiempo porque María José Catalá necesitaba tiempo para pensar con precisión el modelo de plaza que quería.

En un primer momento, cuando ya era alcaldesa, acercó el transporte público a la plaza para conectar todos los barrios con la propia plaza del Ayuntamiento. Pero no ha sido hasta la primera mitad de 2025 cuando el consistorio ha lanzado su proyecto de remodelación que se iniciará en esta legislatura.

Plazos de reforma

Para el Ayuntamiento de Valencia esta reforma se convierte en una pieza fundamental del proyecto donde los vecinos han depositado parte de su confianza. A finales de 2025 se prevé que ya esté lista la redacción del proyecto definitivo. Por tanto, si calculamos que los inicios de la reforma son a principios de 2026 no sería hasta las últimas semanas de 2027 cuando finalice la obra por completo.

La obra se va a realizar por fases para no parar toda la circulación que persiste en la plaza del Ayuntamiento y el mismo consistorio espera que para finales de 2027 la obra se pueda finalizar. En definitiva, los primeros movimientos del gobierno municipal han sido a principios de noviembre de 2025 donde han sustituido los maceteros "feos" así los tildaba el PP de Valencia, por 152 nuevas jardineras de hormigón.