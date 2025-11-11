Mazón en la comisión de la dana: "¿Dónde están las obras hidráulicas que hubieran limitado el impacto de la dana?"

El expresidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, ha comparecido este martes en la comisión de la dana de las Cortes Valencianas para dar explicaciones sobre su actuación en el trágico día de la riada. Mazón ha defendido su labor desde que se puso en marcha la reconstrucción de las zonas afectadas y ha reconocido sus errores mientras ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "lavarse las manos" y de "falta de cooperación" con la Generalidad Valenciana.

La izquierda ha llegado a la comisión con el cuchillo entre los dientes y de ahí que haya habido bronca en la sesión que ha tenido lugar este martes por la tarde. Tanto el PSOE como Compromís han apretado las clavijas al ya expresidente de la generalidad, Carlos Mazón.

Joan Baldoví, el líder de Compromís, ha empezado su ronda de preguntas diciéndole a Mazón "si tiene pensado seguir diciendo mentiras" y le ha preguntado por qué no ha aportado las facturas del restaurante ni del coche oficial y también por qué ha dimitido pero no ha entregado el acta de diputado. Baldoví ha sido el único de la comisión que no ha utilizado el español, ya que ha preferido interrogar al expresidente en valenciano.

"Hubiéramos preferido que ese día hubieras estado incomunicado"

Por su parte, el secretario general del PSOE en Valencia, José Muñoz, ha preguntado a Mazón si había traído la factura del restaurante donde comió el día de la dana y el registro de llamadas que realizó aquel día. "Hubiéramos preferido que ese día hubieras estado incomunicado", le ha dicho duramente a Mazón. Desde el PSOE han afirmado que hubieran preferido que el expresidente no hubiera gestionado nada el día de la dana ya que para ellos "Mazón solo estorbó".

Mientras, en el Partido Popular valenciano, han defendido su "forma de entender la política, que es la de dar la cara a pesar de estar en funciones y no de los que huyen de la comisión y no dan la cara, como son Pedro Sánchez y sus ministros que tuvieron mucho que decir el día de la dana".

Mazón ha llevado también parte de su comparecencia por la evasión de responsabilidades del Ejecutivo central y ha lamentado que el Gobierno de Sánchez no haya comparecido en una comisión "tan necesaria" para rendir cuentas y "hayan huido para evitar dar explicaciones a los valencianos".

"Yo he reconocido mis errores con mi dimisión"

En contraste al Ejecutivo central, Carlos Mazón ha defendido que como presidente de la Generalidad ha dado la cara y asumido sus responsabilidades, y ha reprochado que no lo haya hecho del mismo modo el Gobierno de Pedro Sánchez, quien a su juicio, "presume de haber hecho todo bien y no ha visto necesario realizar ningún cese", apuntando indirectamente a los ministros Teresa Ribera, Fernando Grande-Marlaska o Margarita Robles.

En este sentido, Mazón ha denunciado "la falta de voluntad y de responsabilidad" del Gobierno de Pedro Sánchez. El expresidente ha apuntado a que el Ejecutivo central no ha mantenido en buenas condiciones las infraestructuras claves que fallaron el día de la riada y que costaron muchas vidas. "¿Dónde están las obras hidráulicas que hubieran limitado el impacto de la dana?", se ha preguntado Mazón.

Mazón también ha lanzado otro dardo al Gobierno de Pedro Sánchez al preguntar por qué no se movilizó a Policía Nacional y Guardia Civil para evitar los saqueos que se estaban cometiendo los días posteriores a la riada mortal y también por qué prohibió al Ejército desplazarse a Valencia para ayudar.

En paralelo, Mazón ha explicado que su futuro estaba vinculado a la reconstrucción a pesar de los errores cometidos en la dana y se ha defendido de todos los ataques que ha recibido por comer el día de la dana en el Ventorro. El expresidente ha asegurado que "si hubiera sabido la magnitud del desastre hubiera cambiado su agenda".

"Bulos" orquestados por la izquierda

Mazón ha denunciado "los cientos de bulos" orquestados por la izquierda sobre la dana y defiende que aquella tarde estuvo en todo momento con el teléfono en mano. "No escuchar una llamada después de realizar 15 llamadas no significa estar incomunicado", ha zanjado.

Además ha reprochado que nadie del Gobierno le llamó durante aquella tarde: "Ni me llamó Pedro Sánchez, ni el ministro de Interior ni de la ministra de Defensa, ni de la delegada del Gobierno, ni de la UME, ni de AEMET, ni de Protección Civil. Ante esta situación ha explicado que esto puede deberse a que "operativamente poco podía aportar a la emergencia", ha recalcado Mazón.

También ha reconocido que no sabía que el desastre iba a ser de tal magnitud y por ello ha responsabilizado también a las autoridades climáticas: "Los valencianos no podemos aceptar que dos de los radares de lluvia fallasen aquel día" y se ha preguntado si cuatro niveles de alerta eran suficientes para una situación donde cayeron 700 litros en tan solo dos horas.