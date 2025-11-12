Diana Morant rechazó las llamadas y mensajes de Gan Pampols para no ayudar a Valencia en la reconstrucción

Tras la comparecencia de Carlos Mazón en la Comisión de Investigación de la dana en las Cortes valencianas, se ha evidenciado, una vez más, la escasa cooperación y coordinación entre el gobierno valenciano y el gobierno de Pedro Sánchez a la hora de reconstruir la provincia de Valencia. Pese a esta descoordinación, Zulima Pérez, actual comisionada del Gobierno para la Reconstrucción tras la dana, y Vicente Martínez Mus, vicepresidente y conseller para la Recuperación Económica y Social, tienen pendiente agendar una reunión entre los dos para buscar esa unión que, más de un año después, todavía no existe.

"No iba a participar en el maquillaje"

Además, en esta última intervención de Mazón se supo que Diana Morant no respondió a las llamadas y mensajes enviados por Francisco José Gan Pampols, vicepresidente segundo de la Generalidad Valenciana elegido por Mazón para liderar el proyecto de recuperación económica y social de Valencia. Ante esta cuestión concreta conocida ayer, a Diana Morant le han preguntado acerca de los motivos por los que no participó en las llamadas y mensajes que le Gan Pampols. Morant ha reconocido que rechazó esas llamadas y omitió esos mensajes del vicepresidente valenciano porque, según ella, "no iba a participar en la estrategia de maquillaje del señor Mazón".

Estas declaraciones no han sido las únicas donde Diana Morant ha manifestado su total rechazo al Plan Endavant liderado por Gan Pampols. "No necesitábamos su colaboración" y "un PowerPoint de 2 millones de euros" han sido algunas de las frases que ha pronunciado para oponerse al trabajo de reconstrucción de la provincia de Valencia.

@JMLladro (PSPV), @joanbaldovi (Compromís), que fueron implacables con Mazón por la DANA. Hoy, ante Diana Morant admitiendo que ignoró al vicepresidente de Reconstrucción, callan. ¿Dónde está su coherencia? ¿Dónde está su respeto a las víctimas? pic.twitter.com/CgUwAzylT9 — David Navarro (@DavidNa06999121) November 12, 2025

"96 horas" sin respuesta del Gobierno

La realidad, además del abandono de Diana Morant y su evasión en materia de reconstrucción, es que se denunció en la Comisión de Investigación en las Cortes valencianas el retraso de 96 horas, por parte del Ministerio del Interior, al no enviar y autorizar a los militares su llegada a la zona cero en los momentos más críticos de la tragedia. Además, se puso en valor la demora en la movilización de las fuerzas policiales que podía haber contribuido a frenar el saqueo, los robos y los actos vandálicos que se protagonizaron los días posteriores al 29 de octubre.

La reacción del nuevo vicepresidente Martínez Mus

Hace unos días, con la salida de Gan Pampols del gobierno valenciano, Mazón, desempeñando su cargo como presidente en funciones, nombró a Vicente Martínez Mus como vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunidad Valenciana. Sobre las declaraciones de Morant, ha confirmado que "no me sorprenden" y que desde su nombramiento como nuevo vicepresidente segundo está teniendo "empeño en llevar a cabo una Comisión Mixta" que justifique una colaboración "intensa y frecuente".