Repulsivo interrogatorio de Rufián a Mazón: "Usted es un homicida, usted es un psicópata"

Días después del anuncio de su dimisión, el aún presidente valenciano en funciones, Carlos Mazón, ha comparecido este lunes en la Comisión de la dana en el Congreso, en la que se han escuchado calificativos como "psicópata" y "homicida".

Mazón ha reconocido que en la tarde de su comida en El Ventorro pudo no escuchar alguna de las llamadas recibidas, como la de la consejera Salomé Pradas a las 19.10 aunque ha negado que llegara a apagarlo. "No atender a una llamada de 20 y tantas que hice no significa estar incomunicado, como se ha dicho. No significa apagar el teléfono", ha dicho en una comparecencia en la que ha intentado volver a hablar del Gobierno central, las obras hidráulicas que podrían haber evitado la tragedia y cuál era su papel en torno al mensaje de ES-Alert que no se envió hasta las 20.11. El presidente valenciano ha aseverado que enviarlo correspondía a "técnicos con más de 30 años de experiencia" y no a él, y "no solamente por normativa ni por competencia" sino porque así lo dice el plan de emergencias e inundaciones.

Los portavoces de izquierdas han rivalizado en su agresividad en el interrogatorio. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que Mazón es el responsable de la muerte de 229 personas por la dana en Valencia. "Esperamos que este sea el primer paso para hacer justicia", ha añadido. "Vamos a tratar de sacarle la verdad, pero sobre todo esperamos que hoy sea el primer paso para que se empiece a hacer justicia y para que este señor acabe donde tiene que estar, en la cárcel por su gestión homicida", ha dicho.

El portavoz de Sumar Nahuel González, visiblemente exaltado, ha reclamado una y otra vez a Mazón que pida perdón y "diga que lo hizo mal". "Puede redimirse", ha dicho apuntando que Mazón podría tener "un problema de psicopatía" o ser "un completo inútil" y apelando a sus "valores cristianos".

Pero el interrogatorio más fiero ha correspondido a Gabriel Rufián, quien en un tono agresivo, por momentos matonesco y que no ha merecido ni un reproche de la presidenta de la comisión ha tratado de acorralar a Mazón mostrando una y otra vez fotos de víctimas y pidiendo al valenciano que las pidiera perdón. "Usted es un homicida, usted es un psicópata", ha dicho entre otras cosas el republicano, que también ha llamado al valenciano "inútil", "mentiroso", "miserable" e "incapaz", entre otros calificativos.

"Que me escuche", "¡pero qué dice!" o "le daré todas las lecciones que quiera" han sido algunas de las expresiones utilizadas por Rufián, que ha asegurado que Mazón "tiene sobre su conciencia las 229 muertes". El valenciano le ha contestado que no era él quien tenía que activar la alerta mientras Rufián ha respondido a algunas de sus explicaciones con un "que se calle".

El uso de las víctimas

Un de los momentos más tensos ha llegado cuando Mazón, tras varias fotos de fallecidos durante la dana, le ha espetado a Rufián que nunca ha utilizado "el nombre de ninguna víctima con las que me he reunido". "Me lo han pedido, ¿eh?", ha contestado el nacionalista, "usted no ha recibido ni a una". "Eso es falso. No me mienta", ha contestado Mazón, que ha dicho que se ha reunido con todas las que "se lo han pedido". "No me mienta a la cara", ha dicho Rufián; "a la cara le digo que no", ha respondido el valenciano aseverando que no se lo iba a tolerar y preguntándole a su vez al portavoz con cuántas se había reunido él.

Durante la intervención del portavoz de Vox, Ignacio Gil Lázaro, Mazón ha tenido ocasión de hablar del Gobierno central y su papel en la activación del nivel de emergencia. A preguntas del diputado, Mazón ha dicho que cada vez que lo piensa está "más convencido" de que el Ejecutivo pudo tener intención de engañarle con en los momentos posteriores a la tragedia. También ha señalado que si "tan evidente era lo que estaba ocurriendo", o que él estaba "zozobrando", la delegada del Gobierno pudo haber "tomado el mando" para evitar lo ocurrido. "¿O tenía tan poca información como los demás?".

En el turno del PSOE ha vuelto el tono bronco. El diputado socialista Alejandro Soler le ha preguntado "si puede dormir por las noches" y ha llegado a interrogarle sobre si estaba en condiciones de hacer su trabajo tras la comida con la periodista Maribel Vilaplana y sobre qué bebió. "Agua y un poco de vino", ha respondido Mazón, explicando cuál fue su recorrido tras la salida del restaurante y que no se cambió de ropa.