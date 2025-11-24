Valencia, epicentro del debate europeo liberal-conservador sobre inmigración, energía y regeneración institucional

New Direction celebró en Valencia el foro Reclaiming Europe: Defending Sovereignty in a Multipolar World, un encuentro que reunió a expertos, académicos, eurodiputados y representantes de centros de pensamiento europeos para abordar los principales desafíos estratégicos del continente.

El foro contó con la presencia de algunos de los think tanks liberales y conservadores más relevantes de España, como Atenea, NEOS, CEU-CEFAS, Instituto Juan de Mariana y Posmodernia, junto a entidades internacionales del entorno reformista. La inauguración corrió a cargo de Nicola Procaccini, presidente de New Direction, copresidente del Grupo ECR en el Parlamento Europeo y eurodiputado de Fratelli d'Italia. Procaccini recordó que el origen del think tank se remonta a su fundación por Margaret Thatcher y afirmó que su misión sigue centrada en "reformar Europa, fortalecer la alianza transatlántica y promover los mercados libres junto a la libertad individual".

La eurodiputada española del ECR, Nora Junco, subrayó la importancia de preservar los fundamentos políticos y culturales del continente y señaló que "Europa sólo seguirá siendo Europa si mantiene sus valores, protege sus fronteras y defiende a su gente".

Migración, demografía y sostenibilidad del Estado del bienestar

El primer panel, Borders, Migration and Control, analizó la relación entre la dinámica demográfica y la sostenibilidad del Estado del bienestar. El analista Alejandro Macarrón advirtió que abordar el asilo y la inmigración sin tener en cuenta la capacidad del sistema público supone pasar por alto un elemento central. "La demografía condiciona el futuro económico de Europa", afirmó el analista.

Los participantes coincidieron en la necesidad de orientar el debate migratorio hacia criterios basados en datos y no en planteamientos ideológicos, subrayando que la relación entre población activa y sostenibilidad presupuestaria emerge como uno de los factores determinantes para las políticas públicas europeas.

Soberanía energética y revisión de la transición verde

En el panel Energy Sovereignty, Technology and the Green Transition, los expertos examinaron los desafíos vinculados a la autonomía energética en un escenario global caracterizado por múltiples actores y tensiones geoestratégicas. Algunos ponentes señalaron que parte de la agenda verde se ha construido sobre supuestos considerados poco realistas, y defendieron una transición que combine sostenibilidad con seguridad de suministro y competitividad industrial.

La discusión puso el foco en la necesidad de fortalecer las capacidades tecnológicas europeas y asegurar un marco estable que permita planificar inversiones energéticas a largo plazo.

La calidad democrática

En la clausura, Iván Espinosa de los Monteros, presidente del think tank Atenea, presentó el primer informe técnico de la entidad, centrado en cómo reforzar la confianza ciudadana en las instituciones, fortalecer los contrapesos democráticos y mejorar la calidad del sistema político. Espinosa subrayó "la necesidad de apostar por España y recuperar el prestigio de las instituciones para garantizar su estabilidad y credibilidad".

«Seguimos donde hemos estado siempre, con @ecrgroup. Con ellos empezamos en 2014. Son 12 años de relación continua y sostenida que demuestran que estamos en el mismo sitio»@ivanedlm @europeanreform pic.twitter.com/13mNADYpqb — Atenea (@atenea_esp) November 23, 2025

El eurodiputado del ECR Diego Solier, encargado de cerrar la jornada, afirmó que "Reclaiming Europe no es solo un lema, es un ejercicio de responsabilidad", y destacó que la labor iniciada en Valencia continuará impulsando el debate europeo en los próximos meses.