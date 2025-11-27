Desarticulada en Valencia la red que introducía por Vigo cocaína escondida en contenedores de fruta

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, junto con agentes de Guardia Civil y Policía Nacional, han intervenido en el puerto de Valencia dos toneladas de cocaína oculta en cajas de fruta con origen Ecuador.

En la operación se han detenido a cuatro personas a las que se acusa de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. Con esta operación se ha conseguido desarticular una de las principales redes de importación de cocaína desde Ecuador, a la que se le imputa la importación de más de 2,5 toneladas de cocaína de alta pureza.

La investigación comenzó en noviembre de 2023, como resultado de las detenciones que se realizaron tras la entrega controlada de dos contenedores que ocultaban más de 3.000 kilos de cocaína. De esa investigación, se identificó a diversas personas que podían estar dedicándose a la importación en contenedores de fruta procedente de Sudamérica, donde estarían ocultando cocaína.

Autorizada la entrega controlada de la droga por el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Valencia, el pasado día 17 se procedió a la detención de cuatro personas por su supuesta vinculación con un entramado de empresas dedicadas a la importación de grandes cantidades de cocaína ocultas en contenedores de fruta.

Además, se han incautado 10.000 euros, armas blancas, dos coches de alta gama, ordenadores, teléfonos móviles, una máquina de contar billetes, un detector de metales y otro de frecuencias, y diversa documentación.