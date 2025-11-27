Perez Llorca logra el apoyo de Vox y es elegido presidente de la Comunidad Valenciana en la primera votación

Ya es definitivo: Juan Francisco Pérez Llorca será el octavo presidente de la Generalidad Valenciana tras asumir varias de las reivindicaciones planteadas por el portavoz de Vox, José María Llanos.

Las Cortes Valencianas han celebrado este jueves el pleno de investidura de Juanfran Pérez Llorca, candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Generalidad, en un debate que ha estado marcado por la defensa del PP de un acuerdo que han considerado suficiente para iniciar una nueva etapa de gobierno y por el apoyo finalmente confirmado de Vox.

La presidencia de Carlos Mazón llegará a su fin definitivamente este 27 de noviembre. Llorca ha afirmado que "mis primeras palabras como presidente de la Generalidad serán para pedir perdón a las víctimas de la DANA". También ha añadido que debería hacerlo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que la Generalidad lleva un año señalando por su responsabilidad en la catástrofe. "El Gobierno de España no ha asumido ninguna responsabilidad", ha subrayado.

La sesión de investidura se ha desarrollado en dos fases. En la primera, Pérez Llorca ha expuesto sin límite de tiempo su programa de gobierno. En la segunda, los grupos parlamentarios han intervenido por orden de representación, con derecho de réplica para el candidato. Para ser elegido en primera votación, ha necesitado 50 votos, una mayoría absoluta para la que Vox ha sido imprescindible.

En su intervención, el portavoz de Vox, José María Llanos, ha agradecido que Pérez Llorca haya asumido parte de las demandas planteadas por su grupo, centradas en inmigración ilegal, críticas al Pacto Verde Europeo y medidas para el sector primario. Ha solicitado además mantener el recorte del 50% a la Academia Valenciana de la Lengua y una "revolución fiscal" con rebajas en el IRPF, el impuesto de patrimonio y transmisiones patrimoniales.

Llanos ha explicado que su partido decidió no firmar ningún acuerdo previo con el PP porque prefirió esperar al discurso del candidato. Ha señalado que su apoyo dependerá de que Pérez Llorca incorpore los compromisos adicionales expuestos en esta sesión.

Inmigración y políticas lingüísticas

En materia migratoria, Llanos ha recordado que Carlos Mazón "reconoció que Vox tenía razón" y ha valorado que el discurso de Pérez Llorca mantenga esa línea. Ha pedido ejecutar los dos millones previstos para programas de retorno y promover acuerdos diplomáticos con países de origen. También ha reclamado que no existan "privilegios" para menores migrantes y la publicación de la nacionalidad de los delincuentes.

Debemos proteger la dignidad de las personas que llegan a la Comunitat Valenciana y la seguridad de las personas que vivimos aquí. Garantizar la convivencia. En el País Vasco y en Cataluña se ha empezado a detallar el origen de los detenidos. Lo hemos propuesto aquí también. pic.twitter.com/Bfcb6ha3CF — Partido Popular Comunitat Valenciana (@ppcv) November 27, 2025

Sobre política lingüística, el portavoz de Vox ha defendido la "libertad de lengua" y ha insistido en mantener el recorte presupuestario a la Academia Valenciana de la Lengua. Ha pedido aplicar con rapidez la ley de libertad educativa y continuar reduciendo lo que ha calificado como estructuras innecesarias.

El PP defiende el acuerdo presentado por Pérez Llorca

El portavoz del PP, Nando Pastor, ha respaldado a Pérez Llorca y ha calificado su propuesta de investidura como un "acuerdo tranquilo y sosegado". Ha defendido que la Generalidad necesita una persona "humilde y pragmática", y ha pedido a la oposición evitar la crispación.

Pastor ha reprochado al PSPV y Compromís la ausencia de propuestas durante el debate y ha considerado que el Gobierno central actúa como "verdadero líder de la oposición". Ha acusado a los grupos de izquierda de promover la inestabilidad y ha puesto en valor la aprobación de dos presupuestos en los últimos dos años.

El portavoz popular también ha rechazado las acusaciones de "oscurantismo" en las negociaciones y ha subrayado que Pérez Llorca ha expuesto con claridad los puntos de su acuerdo. Ha señalado que existe una mayoría parlamentaria capaz de aprobar leyes y, "muy probablemente", de investir al candidato.