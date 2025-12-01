La exconsejera Pradas asegura que el aviso masivo se tramitó según el protocolo y señala su mayor error durante la DANA

La exconsejera de Interior de la Generalidad Salomé Pradas sostuvo que el Es-Alert enviado el 29 de octubre de 2024 durante la DANA que afectó a la provincia de Valencia se remitió siguiendo el procedimiento previsto y sin demora atribuible al entonces presidente autonómico, Carlos Mazón, según declaró en una entrevista en el programa Salvados.

Pradas aseguró que el aviso masivo remitido a los teléfonos móviles a las 20.11 horas se tramitó conforme al protocolo vigente. Ella explicó que conoció la posibilidad de activar esta herramienta "minutos antes de las siete" y que su equipo inició el debate interno y la gestión del envío sin esperar a Mazón. Según la exconsejera, los técnicos han confirmado la secuencia de decisiones y el proceso seguido.

En relación con las comunicaciones con el expresidente, relata una llamada a las 20:10 horas, en la que él le informó de que se dirigía al Cecopi, y otra a las 20:18, cuando le explicó cómo acceder a la sala donde había tenido lugar la reunión del centro de coordinación. Salomé Pradas añadió que, a lo largo de la tarde, el jefe de Gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, le pidió que le trasladase a él las actualizaciones y que el último intercambio de mensajería con Mazón se produjo alrededor de las 14:00 horas.

Información transmitida

La exconsejera afirmó que conoció que Mazón estaba comiendo en El Ventorro el 8 de noviembre, "como todos los valencianos". Al ser preguntada por si, a la vista de la información que ella le estaba facilitando el 29 de octubre, él debía haber abandonado el restaurante, remitió a declaraciones posteriores del propio expresidente en las que este admitió que debería haber modificado su agenda: "Yo en su piel hubiera cancelado, evidentemente".

Pradas sostuvo que intentó informarle de la situación porque consideraba relevante que conociera la posibilidad de una rotura de la presa de Forata o del envío de un Es-Alert. La exconsejera lamentó no haber podido comunicarse con Mazón cuando la Confederación Hidrográfica del Júcar indicó que se podía pasar al nivel 3 de presa, lo que implicaba riesgo de rotura casi inmediata y una población potencialmente afectada de 80.000 personas. Señaló que Mazón "se activa" después una llamada suya a las 19:43 horas, cuando le comunicó que la situación era "muy grave".

Retrasos y comunicaciones institucionales

Pradas también aportó su interpretación sobre la llamada que Mazón realizó al alcalde de Cullera, Jordi Mayor, quien apreció un tono poco preocupado. Explicó que, en una comunicación anterior, el presidente le preguntó por el recorrido del río Magro y ella respondió que pasaba por ese municipio.

Sobre las declaraciones del expresidente en el Congreso, en las que afirmó no haber oído sus llamadas porque llevaba el móvil en la mochila, aseguró que fueron las que más le afectaron. Dijo que en ningún momento necesitaba una valoración de Mazón, sino únicamente ponerle al corriente sobre la presa de Forata y la decisión del Es-Alert.

Pradas atribuyó la tardanza del envío al debate entre el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, partidario de lanzarlo, y el jefe del Consorcio de Bomberos, José Miguel Basset, además de a la gestión técnica del propio aviso. Criticó tanto a la CHJ como a AEMET por "no dar información en tiempo real". Además, la exconsejera mencionó que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, le informó por teléfono de la caída de un puente y sostuvo que se trató de un error inicial de localización.

Protocolos y papel institucional

La exconsejera afirmó que la responsabilidad política en Emergencias no exige experiencia previa específica y destacó el trabajo del equipo técnico del anterior Ejecutivo autonómico, consideró, en cambio, que encontró un protocolo "obsoleto" tras el paso de Vox por la Consejería, con referencias aún a "faxes y SMS".

Un año después de la tragedia, aseguró empatizar con las víctimas, en especial por la forma en que se ha relatado lo ocurrido. Salomé Pradas mantuvo que Mazón nunca le detalló lo que hizo aquella tarde y que solo en una ocasión le pidió que lo explicara públicamente "por las víctimas".

Explicó que no le reprochó su actuación en aquel momento porque intentó mantener "la mente fría", y situó su primer enfrentamiento con él tras su cese, cuando fue citada en su domicilio para comunicarle la decisión. Asimismo, dijo que hubo una llamada tras escuchar declaraciones que consideraba inexactas en varias entrevistas de Mazón, como que ella no le había informado del envío del Es-Alert.

En varios momentos de la entrevista, Pradas se emocionó y pidió disculpas a los familiares por no haber podido "hacer más". Por último, señaló como su mayor error no haber pedido expresamente a Mazón que acudiera de inmediato al Cecopi y consideró que el principal error del expresidente fue "no haber estado allí".