Indignación en Mislata por el veto socialista a investigar la muerte de dos niñas en un hinchable

El Ayuntamiento de Mislata, gobernado por el PSPV, ha rechazado abrir una comisión de investigación sobre el trágico accidente ocurrido el 4 de enero de 2022 en un castillo hinchable, en el que fallecieron dos niñas de cuatro y ocho años. La propuesta, presentada por el Partido Popular, fue tumbada en el último pleno municipal con los votos en contra de la mayoría socialista, y con el voto a favor de todos los partidos de la oposición: PP, Compromís y Vox.

Tras la votación, el consistorio difundió un comunicado en el que justifica su negativa alegando que "no existen hechos nuevos determinantes" en la causa judicial que "justifiquen o legitimen la constitución de una comisión de investigación". Además, el gobierno municipal insiste en que el caso "se encuentra judicializado desde hace cuatro años" y acusa al PP de "oportunismo".

Sin embargo, en declaraciones a Libertad Digital, el concejal del PP en Mislata, Fernando Gandía, insiste en que la iniciativa no tiene un fin partidista y pone el foco en las familias: "Esto no es un tema político. No queremos utilizar políticamente a nadie porque aquí lo importante son las familias". Y añade: "A estas familias les mataron a dos niñas, les da igual los colores políticos. Simplemente quieren respuestas".

Los padres de Vera: "Se nos revuelve el estómago"

Todo ocurrió el pasado 4 de enero de 2022, cuando dos niñas de 4 y 8 años fallecieron tras salir despedidas de un castillo hinchable. La atracción se levantó varios metros del suelo debido a una fuerte ráfaga de viento, lo que provocó que ambas menores colisionaran de forma brusca contra el suelo.

Después de que los socialistas rechazasen la comisión, los padres de Vera, la menor de cuatro años fallecida en el hinchable, han acusado en un mensaje en redes sociales al alcalde Carlos Fernández Bielsa de "mentir" al afirmar en un programa de televisión que había estado al lado de las familias.

"Ahora ha ido un paso más allá. Necesitamos visualizar esta maniobra sucia que está haciendo el Ayuntamiento de Mislata contra nosotros porque sentimos impotencia y rabia por igual", denuncian, y reprochan al primer edil ser "una mala persona" por el rechazo a la comisión de investigación.

También critican que los socialistas tumbasen la moción haciendo ver que era "una argucia política" porque el abogado de los padres de Vera pertenece al Partido Popular: "Decir que se nos revuelve el estómago es poco. Cuando unos padres que han perdido a su hija contratan a un abogado, lo último que hacen es investigar sobre su orientación política".

"Bielsa, como máximo responsable del Ayuntamiento de Mislata, te invitamos a que te reúnas con nosotros cuando quieras para hablar de todas las mentiras que utilizas para no pronunciarte sobre el 'accidente' donde mataron a nuestra hija. Dinos a la cara por qué no quieres que se abra una investigación en tu ayuntamiento", le trasladan.

El PSPV no quiere "una investigación paralela"

La propuesta planteaba la celebración de tres sesiones en la comisión para analizar lo ocurrido y depurar posibles responsabilidades. Una de ellas incluía la comparecencia de técnicos municipales y del concejal responsable del área; otra, la de los feriantes y el ingeniero que emitió el informe de seguridad; y una tercera para escuchar a las familias de las víctimas.

Pero para el Ejecutivo local, durante este tiempo "el juzgado competente ha realizado las investigaciones oportunas" y el Ayuntamiento "ha aportado toda la documentación requerida", por lo que considera que "no tiene sentido promover una comisión de investigación paralela", ya que "la función de investigar corresponde exclusivamente al ámbito judicial".

Desde el PP defienden que la comisión tendría un carácter administrativo y sería compatible con la vía judicial: "Hay una vía judicial que sigue su marcha, pero paralelamente y sin tener que interrumpir nada, puede haber una vía administrativa, que es la que queremos abrir nosotros para que el ayuntamiento dé respuestas". En cualquier caso, para Gandía, esta es una contradicción por parte del alcalde socialista, Carlos Fernández Bielsa, que "ahora se niega a abrir una comisión en su propio municipio cuando hace unos meses solicitó la apertura de una comisión por la DANA".

Pese al rechazo socialista, asegura que su grupo seguirá insistiendo: "Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir peleando y vamos a continuar estando al lado de las familias".