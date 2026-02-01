Muere Fernando Esteso a los 80 años

El mundo del espectáculo despide este miércoles a uno de sus rostros más populares. El actor y cómico Fernando Esteso ha fallecido esta madrugada a los 80 años en el hospital universitario La Fe de Valencia. El intérprete no ha podido superar una serie de problemas respiratorios que arrastraba, según ha confirmado su representante.

Esteso nació el 14 de enero de 1945 en Zaragoza, ciudad donde debutó a la temprana edad de seis años bajo el nombre artístico de 'el Niño de la Jota'. Fue en los escenarios maños donde se curtió en el teatro de variedades, un aprendizaje que pronto le convertiría en uno de los personajes más conocidos del país.

Antes del despegue de su carrera en el cine, Esteso fue también, a mitad de los 70, una de las caras visibles del ‘rock rural’, un pop paleto del que salió, por ejemplo, un éxito enorme como La Ramona, una mofa exagerada –y a la vez alabanza– de las mujeres gordas, a la que siguió otro hit con El Zurriagazo.

La pareja más exitosa del cine español

Sin embargo, su consagración definitiva llegó a finales de la década de los 70, cuando formó uno de los dúos cómicos más rentables de la historia del cine español junto a Andrés Pajares. Bajo la dirección de Mariano Ozores, ambos protagonizaron éxitos masivos de taquilla durante la Transición como Los bingueros (1979), que tuvo más de un millón de espectadores en los cines, o Yo hice a Roque III (1980).

Después de casi diez años de trabajo constante en el cine español, encarnando principalmente personajes cómicos y con grandes éxitos de taquilla, Esteso prácticamente cerró su carrera protagonizando El amor sí tiene cura, de Javier Aguirre, en 1991.

En 1993, ya apartado casi definitivamente del cine, trabajó en Telecinco, donde presentó La ruleta de la fortuna y Veraneando, acompañado por Bertín Osborne y Remedios Cervantes.

El recuerdo de Santiago Segura

"Actor con verdad, cómico de primera, excelente cantante, genial imitador y sobre todo, amigo entrañable"; así ha recordado este domingo Santiago Segura a Fernando Esteso.

Actor con verdad, cómico de primera, excelente cantante, genial imitador y sobre todo, amigo entrañable… hoy nos ha dejado Fernando Esteso.

Todo mi cariño para su familia.

Fuiste un ídolo y un mito infantil y conocerte no me defraudó, te hizo más grande.Hasta siempre Fernando 😔 pic.twitter.com/YOfR5dDnmz — Santiago Segura (@SSantiagosegura) February 1, 2026

"Hoy nos ha dejado Fernando Esteso. Todo mi cariño para su familia. Fuiste un ídolo y un mito infantil y conocerte no me defraudó, te hizo más grande. Hasta siempre Fernando", añade el director de la saga Torrente en su cuenta de X.

En los últimos años, el intérprete aragonés había sido recuperado para la gran pantalla por el propio Segura, en la saga Torrente, y por Agustí Villaronga, que en un registro más dramático le ofreció papeles en Incierta gloria y Loli Tormenta.