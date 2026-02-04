Cercanías de Valencia retrata a Óscar Puente: trenes obsoletos y la mitad de las obras sin hacer

La Comunidad Valenciana lleva exigiendo y pidiendo al Gobierno de España desde hace años la ejecución de las obras necesarias para poder paliar las carencias en infraestructuras que se alargan en el tiempo. Entre las actuaciones más destacadas que ha denunciado el vicepresidente del Consell, Vicente Martínez Mus, junto a Manuel Miñes, el director-gerente de la Cámara de Contratistas que "más de la mitad de las actuaciones del Plan de Cercanías de la Comunidad Valenciana no se han ejecutado".

El dato que se ofrece desde el gobierno presidido por Juanfran Pérez Llorca es que únicamente se ha alcanzado la finalización del "38% de las obras previstas", aseguraba Martínez Mus. Esto se ha conocido en el encuentro entre Martínez Mus y Miñes esta mañana y se ha coincidido en reclamar la ejecución de las obras pendientes del plan ya vencido y en la elaboración de una nueva hoja de ruta de cara a los próximos años ya que la actual se ha quedado desactualizada.

Un Plan "en marcha" desde 2017

El Plan de Cercanías de la Comunidad Valenciana fue presentado por el Ministerio de Transportes en el año 2017 con una inversión de 1.436 millones de euros. Entre los objetivos finales de la estrategia se encuentra lo siguiente: "modernizar, ampliar y mejorar la red ferroviaria de la Comunidad Valenciana". Vista la actuación del ministerio y la polémica que rodea a su responsable, Óscar Puente, el vicepresidente valenciano señalaba el "incumplimiento significativo de los objetivos y plazos previstos".

Acciones ferroviarias pendientes

Entre las obras y planes definidos se encuentran la duplicación de la línea C1 entre Cullera-Gandía o la duplicación y electrificación de la C3 Valencia-Xirivella-Aldaia-Buñol-Utiel y la C-6 entre Castellón de la Plana y Vinaroz. En la provincia de Alicante queda pendiente la ampliación entre Alicante y San Vicente del Raspeig. En Alicante, además de la infraestructura ferroviaria, también se demanda la conexión entre el tren y el aeropuerto Alicante-Elche.

Todas estas acciones están pendientes por parte de Adif desde hace años. Aparte de las obras y modificaciones, se debe añadir en este cuadro la ausencia de nuevo material rodante, pese a que estaba prevista su incorporación y se ha constatado la existencia de vehículos obsoletos.

Denuncia de la Generalidad

Con el escenario presente, el conseller de Infraestructuras ha lamentado el colapso de la línea C3. Este colapso hizo que el gobierno de Pedro Sánchez planteara "medidas de choque" como reforzar el transporte metropolitano con nuevas líneas complementarias y recuperar las infraestructuras dañadas por la riada. El vicepresidente valenciano señalaba esta mañana de forma reiterada la ejecución "efectiva" y total del Plan de Cercanías y la finalización de obras pendientes para los últimos meses de 2024.