Abaten a un jabalí que se coló en el metro de Valencia tras una persecución de casi tres horas

Un jabalí que se coló este jueves en los túneles del metro de Valencia ha sido abatido por agentes del Seprona tras una persecución de casi tres horas. El animal, según fuentes de la Generalidad Valenciana, ha sido abatido en la zona subterránea de la red. Las mismas fuentes precisan que se intentó "capturarlo vivo pero por una cuestión de seguridad se tenía que actuar" y los agentes "han tenido que abatirlo".

El primer aviso sobre el animal se registró sobre las 9 de la mañana. El jabalí fue visto en la zona comercial de Burjassot, después pasó a las vías de la estación de Empalme y se metió por el túnel hasta la estación de Campanar. Desde ese momento, los agentes intentaron atraparlo.

La presencia del animal provocó retrasos en las líneas L1 y L2 de Metrovalencia, ya que los maquinistas tuvieron que reducir la velocidad y circular con precaución, porque el jabalí estaba desorientado y saltaba mucho. "Ahora se ha restablecido por completo el orden. Ha habido algunos retrasos pero, en este caso, justificados", han señalado las fuentes.

Avís L1 i L2: El porc senglar ha sigut retirat i ja està normalitzada la circulació de L1 I L2. Agraïm el treball dels cossos de seguretat i la comprensió de les persones usuàries. Aviso L1 y L2: El jabalí ha sido retirado y ya está normalizada la circulación de L1 Y L2.… — Metrovalencia (@metrovalencia) February 5, 2026

Metrovalencia ha informado en su cuenta oficial de X de que "el jabalí ya ha sido retirado y normalizada la circulación de la L1 y L2", y ha agradecido "el trabajo de los cuerpos de seguridad y la comprensión de las personas usuarias".