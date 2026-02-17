La Fiscalía pide 11 años de cárcel para el "yonqui del dinero" después de recular cuando confesó que iba "fumado"

Después de las idas y venidas de Marcos Benavent, ex gerente de Imelsa, empresa pública relacionada y dependiente de la Diputación de Valencia, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 11 años de prisión a Benavent por los presuntos amaños de contratos del Ayuntamiento de Valencia para los que él, según lo investigado, cobraba mordidas de varios empresarios.

Se ha conocido a inicios de esta semana que el fiscal Fernando Maldonado pedía al tribunal una condena firme, "dura y ejemplar" contra Marcos Benavent. Como se ha indicado, se piden 11 años de cárcel a pesar de que en su escrito provisional reclamaba seis años y medios de prisión al conocer la intencionalidad de colaborar con la justicia. Como ya se autodenominó él mismo como, "yonqui del dinero", se ha retractado durante el juicio de su propia confesión.

El ex gerente de Imelsa se negó a reafirmar lo que había confesado con la siguiente particularidad, y es que, iba "fumado". Esto dijo ante la UCO de la Guardia Civil cuando aseguró que iba "perjudicado" por la marihuana y que declaraba con la intención de "perjudicar al PP".

Al saber esto, el fiscal Maldonado ha pedido una pena "dura" para Benavent ya que "la corrupción es el cáncer de la democracia". Maldonado señalaba esto en su informe final en el juicio acerca de las irregularidades presuntas en la adjudicación de contratos en la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia entre los años 2003 y 2007.

Presencia de Esteban González Pons

Como ya se informó en Libertad Digital, dentro del área de Cultura tenía especial relevancia el actual vicepresidente del parlamento europeo, Esteban González Pons, fue la persona que en su momento contrató a Marcos Benavent para trabajar en la Fundación Jaume II El Just. Además, según lo declarado por Benavent, González Pons le dijo que le contrataba para ser su "persona de confianza" en dicha fundación. González Pons actuaba en ese momento como conseller de Cultura.

Más implicados en el caso Imelsa

Este caso implica a varias instituciones gobernadas por el PP y a tres empresarios acusados, Carlos Turró, Carlos Vicent y Enrique Aleixandre. Marcos Benavent alegó que no se ratificaba en su exposición ante la Guardia Civil y ante el juzgado porque no se encontraba en sus "mejores condiciones" debido a la intoxicación producida por la marihuana. En el año 2015, Benavent pedía perdón públicamente y que "lo sentía mucho". "Asumiré lo que tenga que asumir, la culpa que sea y la cárcel". "E intentaré reponer todo lo que me he llevado" continuó afirmando Benavent hace más de diez años.