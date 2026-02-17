La Generalidad apuesta por mejorar la movilidad en Valencia con un plan "más eficaz"

La Comunidad Valenciana ha puesto de manifiesto la necesidad en mejorar y modernizar la movilidad. El líder político que emerge detrás de este nuevo plan de movilidad es el vicepresidente y consejero de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, y anunció ayer que el objetivo es contar con un sistema "más eficiente, más integrado y mejor preparado para coordinar administraciones, ordenar servicios y optimizar recursos".

Elogios de Pérez Llorca

Esta nueva acción de movilidad fue anunciada durante un desayuno formativo presentado por el presidente de la Generalidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, que ensalzó la labor y la figura de Martínez Mus como "muy trabajadora, fiable y eficaz". Además, el líder valenciano resaltaba el "pragmatismo" de Martínez Mus y su capacidad para dejar de lado y no abordar cuestiones "que no sirven para mucho".

Nuevo plan de movilidad

Uno de los mayores retos que aborda la Comunidad Valenciana son la movilidad y el transporte como "servicio esencial" recordando que cuando la movilidad falla, como ya ocurrió tras la riada del 29 de octubre de 2024, se frena "la actividad económica, social y personal" de miles de valencianos.

El vicepresidente del gobierno valenciano admitió que la dana provocó que cualquier ciudadano debe tener derecho a una movilidad "en condiciones" a la hora de desplazarse a su casa o al trabajo independientemente de donde viva. Martínez Mus apuesta por una visión metropolitana de la movilidad ante la necesidad de gestionar seis millones de desplazamientos diarios.

Actuaciones en el transporte público

Una de las claves se encuentra en el transporte ferroviario autonómico donde el vicepresidente mencionó la aprobación hasta 2030 de un plan de inversiones para modernizar la red de Ferrocarriles de la Generalidad Valenciana con una inversión de "400.000 euros desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2030". A esto se le añaden 260 millones de euros para el mantenimiento de la red de ferrocarriles valencianos.

Las carreteras también se incluyen dentro de este plan especial de movilidad con la inversión de 70 millones de euros en la "adecuación y mejora" de los 3.000 kilómetros de red donde se destaca las actuaciones que se llevarán a cabo este año en la CV-35. En cuanto al uso del autobús metropolitano, la flota de Metrobús ha pasado de 116 a 192 vehículos lo que supone un incremento del 65% con respecto al inicio de la legislatura.

Inversión frente a la recuperación

Antes de finalizar el acto, Vicente Martínez Mus recordó que a la vez que se realizan estas inversiones para mejorar la movilidad en Valencia, Castellón y Alicante, la Generalidad Valenciana está recuperando los municipios valencianos "a pulmón" con un montante total de más de 3.100 millones de euros. Esta acción del gobierno valenciano se hace, según Martínez Mus, con el objetivo de "reconstruir todos los daños, recuperar con acciones a largo plazo y reivindicar las obras necesarias".