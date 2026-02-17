Más de 6.000 agentes velarán por la seguridad durante estas Fallas 2026

Quedan pocos días para dar la bienvenida a las fiestas más emblemáticas de la ciudad, las Fallas 2026. El próximo domingo 22 de febrero, la Crida dará el pistoletazo de salida a las fiestas grandes de la ciudad. La alcaldesa, María José Catalá, junto con la Fallera Mayor, Carmen Prades, y la Fallera Mayor Infantil, Marta Mercader, serán las encargadas en abrir el calendario fallero desde las torres de Serranos.

Pero si hay algo indispensable cada año ante la celebración de estas fiestas es el dispositivo de seguridad. Este año contará con más de 6.000 agentes que se encargarán de controlar disparos de pirotecnia no autorizada, de tráfico o controles de alcohol y drogas, y de cubrir los actos más multitudinarios como la Crida, las mascletàs o los castillos de fuegos artificiales, entre otros. En concreto, el operativo estará compuesto por 2.000 agentes de la Policía Nacional y otros 3.899 efectivos de Policía Local.

Así lo han indicado en declaraciones a los medios de comunicación la alcaldesa de València, María José Catalá, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, tras presidir la Junta Local de Seguridad para las Fallas 2026. A la reunión también ha asistido el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, y los responsables de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad, bomberos, Cruz Roja o servicios como Metrovalencia.

Bernabé ha detallado que el operativo especial estará compuesto por más de 6.000 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto de Policía Local como de Nacional y la Guardia Civil. Respecto a la Nacional, contará con todas las unidades de la Comunidad Valenciana, como la de Subsuelo, y también habrá "mucha" policía de paisano para atender "las principales aglomeraciones".

Además, ha precisado que unidades de intervención de otras comunidades autónomas se sumarán al refuerzo a partir de los días 14 y 15 de marzo, que este año cae además en fin de semana. Todo ello, "siempre pendientes" de asuntos como la pirotecnia ilegal, en las que la coordinación entre cuerpos es "permanente".

Como novedad, Bernabé ha indicado que la Policía Nacional está realizando un ciberpatrullaje en las investigaciones en la red para el control de compra y venta de artefactos de pirotecnia ilegal y de paquetes de viajes desde el extranjero.

Dicho esto, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha destacado la "voluntad de coordinación de todas las administraciones", en concreto con el Ayuntamiento de València, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con la Generalitat y con Cruz Roja. "Unos trabajos que vienen ya de una coordinación técnica para preparar este operativo", ha señalado.

Más número de policías

Por su parte, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha detallado que por parte de la Policía Local serán 3.899 agentes los que formen parte del dispositivo especial de Fallas, "un 32,3% más que cuando llegamos en junio de 2023" a gobernar el consistorio. "Todos los años hemos crecido y hemos alcanzado una cifra que ya es considerable", ha resaltado.

Como novedades, la primera edil ha informado de que, por parte del cuerpo de Bomberos, se ampliará la vía de emergencia desde la calle San Pablo hasta el IES Lluís Vives para generar una vía de evacuación en la calle San Fernando, y también se ampliará el control policial en la estación València Nord.

Al respecto, la alcaldesa ha considerado "muy importante seguir actualizando todos los protocolos de las vías de emergencia y las de evacuación", así como el de protección de los espacios culturales, al que este año se incorpora tanto San Nicolás y las Torres de Quart.

Movilidad y transportes

Además, la alcaldesa de Valencia ha planteado que sería "recomendable" que Renfe valorara "la posibilidad" de realizar en Cercanías "algo parecido" a lo que hace Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) en los días "más complejos" de las Fallas: cerrar las estaciones más cercanas a la plaza del Ayuntamiento, en el caso del metro, Colón y Xàtiva, entre las 12.30 y las 14.30 horas. Así, ha abogado por que se pudieran modificar los horarios durante las horas de los disparos y controlar las salidas de gente para no incrementar "todavía más" el número de personas que se acerca a la mascletà desde Marqués de Sotelo.

La alcaldesa ha justificado esta medida en que el año pasado se produjo "una avalancha" posterior a la 'mascletà' al confluir la salida de los viajeros de Cercanías, la salida de las personas que acuden a la plaza de toros y las que vienen de la propia 'mascletà'. Y ha detallado que por parte del Gobierno y de Renfe se está "valorando" este asunto, que en todo caso sería para el fin de semana del 14 y 15 de marzo hasta el día 19.

Con ello pretenden evitar que se produzcan "situaciones no deseadas" de grandes aglomeraciones de personas, que han generado "algunos retos" y el año pasado, "una situación delicada". Además, la Unidad Adscrita controlará la plaza de toros para que la salida de público sea posterior a la finalización de la 'mascletà', con el fin de "ayudar a que haya menos gente en ese momento".

Con todo, Catalá ha valorado que desde el Ayuntamiento siguen "mejorando la seguridad" a la vez que se afrontan "nuevos retos", aunque ha resaltado que estas reuniones de la junta de seguridad previa a las Fallas "siempre son importantes y óptimas" por "la coordinación de todas las instituciones".