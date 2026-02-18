El hombre acusado de asesinar a su exmujer y a su hija en Xilxes pasa a disposición judicial por el doble crimen

El exmarido de la mujer y padre de la niña degolladas en Xilxes (Castellón) ha sido finalmente detenido como presunto autor del doble crimen, según ha anunciado este miércoles la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.

La delegada ha señalado que el detenido por el doble homicidio, que inicialmente había sido arrestado por un delito de quebrantamiento de la orden de alejamiento que tenía impuesta sobre las víctimas, pasará a disposición judicial y ha aprovechado para expresar todo su "reconocimiento" al trabajo que la Guardia Civil ha desarrollado en las últimas horas para cerrar el caso.

El cadáver de la mujer y de su hija de 12 años fueron hallados ayer con signos de violencia en una vivienda de la localidad Xilxes. La Policía Judicial de la Guardia Civil abrió entonces una investigación para aclarar las circunstancias de estas muertes.

"Han sido unas horas de una investigación por parte de la Guardia Civil muy exhaustiva y muy profesional, y por eso también quiero transmitirles mi agradecimiento", ha dicho Bernabe.

La delegada ha expresado toda su solidaridad con los familiares y amigos de la niña de 12 años y de su madre, así como su más "rotunda condena" a la violencia de género, "a un asesinato insoportable y a una situación terrible que toda esta sociedad debe condenar de manera unánime. Un terrorismo que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlo".

Del mismo modo, el alcalde de Xilxes, Ismael Minguet, ha mostrado su "impotencia" por el crimen ocurrido en el municipio y señalaba que "son días duros" para el pueblo. Además, destacaba que la Consejería de Educación, Cultura y Universidades, ha activado el protocolo de intervención en crisis para "acompañar emocionalmente al alumnado y la comunidad educativa del centro.

Las víctimas estaban en el sistema VioGén

"Hemos transmitido a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género los hechos y ya se están estudiando y analizando, por lo que se tomarán las determinaciones en las próximas horas", ha apuntado Pilar Bernabé, quien ha confirmado que las víctimas estaban dentro del Sistema VioGén.

Precisamente, la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonio García Valls, ha manifestado durante los cinco minutos de silencio celebrados frente al Ayuntamiento de Xilxes que las medidas que se decretan por estar en el Sistema VioGén se establecen en función de la valoración de los riesgos.

En este caso, ha subrayado que se realizaba un seguimiento aleatorio, "que podía ser ir a la puerta del colegio o entrevistarse con la madre". "A veces este seguimiento se hace de manera telefónica, pero dada la situación de que la madre era sordomuda, todo el seguimiento era de carácter presencial, y precisamente el domingo por la tarde se le hizo un seguimiento", ha añadido.

García Valls también ha confirmado que la orden de alejamiento que tenía el detenido era por violencia de género y que la quebrantó en la prohibición de comunicación