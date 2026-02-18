La Diputación de Valencia pide a Óscar Puente que dimita por su gestión de las infraestructuras ferroviarias

En el pleno de la Diputación de València celebrado el martes de esta semana, se cuestionó la gestión y la responsabilidad del ministro Óscar Puente en relación con la infraestructura ferroviaria y los problemas que está generando en Valencia, la Comunidad Valenciana y España. Desde la diputación local se solicita su dimisión por "las consecuencias humanas derivadas de las deficiencias existentes". Así se pedía en la moción presentada por el Partido Popular.

Durante la celebración del pleno, el Partido Socialista valenciano se oponía, al igual que Diana Morant, pero sin éxito ya que la iniciativa salió adelante con los votos a favor de los populares, de Vox y con la abstención de Compromís y de Ens Uneix.

Esta moción, aparte de exigir responsabilidades al Gobierno de España, y por ende, a Óscar Puente, iba un paso más allá. Tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz, con la moción presentada pedían también "asumir las responsabilidades derivadas del deterioro de la red ferroviaria y de la falta de mantenimiento adecuado".

La incumbencia de ADIF

Dentro de la moción se incluían partes que afectaban directamente a ADIF. Entre ellas se incluyen una auditoría "extraordinaria, integral e independiente" para conocer el estado real de las vías e infraestructuras ferroviarias en Valencia. Además, se reclama esta inspección en andenes, estaciones, señalización y elementos de seguridad. Los resultados finales de dicha auditoría deberán ser remitidos a la propia institución dirigida por Mompó y al resto de administraciones local de la provincia.

Exigencias de las administraciones locales

Dentro de la Comunidad Valenciana, algunos ayuntamientos como el de Elche, votaron a favor de la renuncia de Óscar Puente. Es cierto que en este caso, la reprobación se debía única y exclusivamente a los accidentes ferroviarios producidos en Adamuz y Gelida donde murieron más de 45 personas. El pleno del consistorio ilicitano pidió que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quitara de forma "inmediata" al ministro Puente.