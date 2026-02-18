El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado este miércoles que el Consell aprobará una ayuda directa de 80.000 euros destinada a los familiares de las víctimas mortales de la DANA del 29 de octubre de 2024, una catástrofe que arrasó parte de la provincia de Valencia y que dejó 230 víctimas mortales.

"Porque para eso me han elegido 'president', para evitar la crispación y para trabajar por mejorar la sociedad, y es lo que he hecho toda mi vida al frente del municipalismo", ha reivindicado Llorca en la sesión de control en Les Corts, su primera como jefe del Consell y la primera del nuevo periodo de sesiones.

He venido a dialogar, hacer política útil y buscar un mayor entendimiento. Hoy anuncio una ayuda de 80.000€ a las víctimas mortales de la Dana para contribuir a paliar los daños de una catástrofe sin precedentes Es de justicia. pic.twitter.com/2MEYffBHCT — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) February 18, 2026

Pérez Llorca ha asegurado que este anuncio supone dar "un paso más" en la dirección de contribuir a paliar los daños de una catástrofe "sin precedentes" y ha considerado que esta ayuda es "de justicia" y por eso resulta "necesario hacerlo". En este contexto, ha insistido en que ha venido "a dialogar, a buscar hacer la política útil y, sobre todo, a que nos entendamos".

