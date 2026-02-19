El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, han salido en defensa del presidente de Mercadona, Juan Roig, después de que la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, le haya llamado "ser despreciable", y han reclamado "respeto" para el empresario valenciano.

Así lo han manifestado en sendos mensajes en la red social 'X', después de que Belarra, en la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso, haya denunciado que buena parte del aumento del coste de la vida se debe al encarecimiento de la cesta de la compra, y ha cargado directamente contra Juan Roig, al que ha tildado de "ser despreciable" y al que ha acusado de tener un "auténtico monopolio" en el sector de la alimentación.

De un lado, Juanfran Pérez Llorca ha reivindicado que quien "ha dado empleo y oportunidades a miles de familias y quien ha apoyado al deporte, a la cultura y a la sociedad valenciana", como Roig, "merece respeto".

Mientras, María José Catalá ha destacado que "empleo, riqueza, deporte, cultura, mecenazgo y valencianía" es "lo que Juan Roig aporta a España, con hechos", mientras que "Belarra y los suyos no crean nada de eso para los españoles", pero "sí viven de criticar a quienes sí lo hacen", ha afeado a Podemos.

Defensa también de los empresarios

El Instituto de la Empresa Familiar (IEF) ha manifestado este jueves su "absoluto rechazo" a las declaraciones realizadas por la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, sobre el presidente de Mercadona.

El IEF considera "inadmisible" el uso de la Cámara Baja para "descalificar y denostar a ciudadanos particulares sin fundamento", y entiende que esta práctica "no debería tener cabida en el normal funcionamiento democrático de las instituciones que representan la soberanía nacional".

Para el IEF, estas descalificaciones por parte de Belarra constituyen "un ejemplo preocupante de uso desviado de las instituciones democráticas y de abuso de las prerrogativas que confiere la tribuna parlamentaria".

"El IEF condena estas descalificaciones infundadas y solicita a las fuerzas políticas constitucionales una reflexión sincera y profunda para excluir el insulto y la descalificación personal sin fundamento, dirigida a empresarios o a cualquier ciudadano, de la práctica política parlamentaria", subraya el organismo en un comunicado.

El Instituto ha destacado además la trayectoria profesional y empresarial de Juan Roig, así como su contribución al desarrollo económico y social de España.

Roig, empresario familiar, fue presidente del IEF y actualmente es miembro de su Comisión Institucional.