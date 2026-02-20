Menú
Comunidad Valenciana

Dimite un director general de Emergencias días después de declarar ante la jueza de la DANA

Se están produciendo cambios en las Emergencias de Valencia. El director general de Innovación en Emergencias, Raúl Quílez, ha presentado su renuncia

El Director General de Innovación en Emergencias de la Generalitat, Raúl Quílez, a 11 de septiembre de 2025. | Rober Solsona / Europa Press

La Conselleria de Emergencias e Interior está afrontando una renovación de su estructura interna y, por el momento, el director general de Innovación en Emergencias, Raúl Quílez, ha presentado su renuncia al cargo que ocupaba, quien ha prestado recientemente declaración, en calidad de testigo, ante la jueza que investiga la gestión de la DANA.

Así mismo, el Gobierno valenciano sopesa relevar a la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, según han confirmado a Europa Press fuentes del departamento.

Las mismas fuentes han recordado que el pasado mes de diciembre se incorporó Erich Vanacloig como nuevo director general de Seguridad Pública, mientras que Andrés Balfagó llegó en enero como nuevo director general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS).

"La gestión de las emergencias requiere de un gran esfuerzo y de una intensa dedicación durante los 365 días al año, lo que genera un importante desgaste. Por tanto, se está afrontando una nueva etapa de renovación con el objetivo de mantener el nivel de exigencia de esta conselleria", han apuntado las mismas fuentes.

