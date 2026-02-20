Pérez Llorca apuesta por Alicante mientras el Gobierno de España la "abandona"

Juanfran Pérez Llorca, presidente y líder político de la Comunidad Valenciana, ha incidido en la apuesta que está haciendo la Generalidad Valenciana por la provincia de Alicante en contraposición del Gobierno de España. La provincia de Alicante ocupa el último lugar en cuanto a financiación estatal se refiere. Pérez Llorca destacó la "apuesta sin complejos" para "revertir un abandono inversor injustificable".

El líder valenciano puso de manifiesto los casi 388 millones de euros que tiene en ejecución el gobierno valenciano en Alicante que, según lo afirmado por el presidente, "ascenderá a 2.200 millones".

En relación con esto, ha hecho referencia a las diferentes obras y proyectos "transformadores" que están programados como la Estación Intermodal de Alicante o las dos fases de la conducción del postrasvase Júcar-Vinalopó. También ha puesto especial énfasis en la intervención de 16 centros de Educación Primaria, otros 16 de Enseñanza Secundaria y 9 centros de salud. Dichas infraestructuras serán construidas o bien, renovadas. Se debe añadir también las mejoras que se aplicarán en los hospitales de la provincia.

Última en inversión estatal

Alicante ocupa el último puesto de inversión estatal. Para Pérez Llorca "este abandono arruina proyectos esenciales" mientras el dinero se destina a financiar desaladoras y "trasvases en Marruecos".

"Creemos en una política de movilidad seria, con inversiones reales y equitativas" ha defendido el líder del Partido Popular valenciano y por eso redundó también en las necesidades de transporte para "seguir creciendo", poniendo de ejemplo el aeropuerto Alicante-Elche-Miguel Hernández.

No es posible que la cuarta ciudad de España esté a la cola de inversiones, ahogada, con una negativa tras otra a lo que le corresponde por derecho. No dejaré de trabajar para deje de ser así. pic.twitter.com/TKA8urhKdX — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) February 20, 2026

"Tirar del carro"

Según el presidente, Alicante "está tirando del carro" mostrando un compromiso firme con la Generalidad Valenciana para no fallar a "nuestros empresarios, sector turístico, tradicional y a los agricultores". Para concluir, aseguraba que todo lo citado pasa por tener "una administración que facilite las cosas" a los valencianos.