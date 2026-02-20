Valencia reformará la calle Colón con un nuevo asfalto que absorbe el ruido y la contaminación

La Ayuntamiento de Valencia ha aprobado en Junta de Gobierno Local la licitación pública de las obras de remodelación de la calle Colón, uno de los principales ejes comerciales de la ciudad. El proyecto, que supondrá una inversión municipal superior a 2,5 millones de euros, actuará sobre una superficie total de 21.900 metros cuadrados con el objetivo de ganar espacio y seguridad para los peatones, mejorar la calidad ambiental y renovar la imagen urbana conforme a los criterios estéticos del Proyecto Valentia.

Una de las intervenciones más destacadas será la renovación de 12.000 metros cuadrados de pavimento con la incorporación de asfaltado fonoabsorbente, capaz de reducir hasta 10 decibelios el nivel de ruido y disminuir hasta un 20% las emisiones de CO₂. Esta reforma permitirá unificar la estética de la calle Colón con las vías adyacentes y contribuirá a crear un entorno más sostenible y confortable para vecinos, comerciantes y visitantes.

El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha explicado que el inicio de las obras se coordinará para que comiencen una vez finalicen las reformas de las avenidas Pérez Galdós y Giorgeta. Los trabajos, que se ejecutarán a lo largo de este año, cuentan con un plazo estimado de cinco meses, por lo que podrían estar concluidos a finales de año o principios del próximo.

La actuación incluye además la renovación integral del mobiliario urbano, con la instalación de 90 papeleras y 60 bancos y sillas nuevos, así como la ampliación de aceras y la creación de más pasos de peatones.

También se mejorará la señalética, se instalarán semáforos específicos para bicicletas y se colocarán bolardos para evitar estacionamientos indebidos que afectan al paso de los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de València. La reordenación del espacio contemplará el traslado de la estación de Valenbisi y de 134 plazas de motocicletas a calles adyacentes.

Plaza Pinazo y calle Cerdà de Tallada

La intervención prevista no se limita únicamente a la calle Colón, sino que también afectará a la plaza de los Pinazo y a la calle Cerdà de Tallada, adyacente al Palacio de Justicia. El objetivo es "crear un entorno más cohesionado y accesible".

Desde el Ayuntamiento de València han asegurado que con esta actuación en una de las arterias comerciales más emblemáticas de la ciudad, el consistorio "refuerza su apuesta por un entorno que prioriza al peatón, la sostenibilidad y la calidad del espacio público en el centro urbano".