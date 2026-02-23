Camps encarga una encuesta que le posiciona como hipotético ganador del PPCV frente a Llorca y Catalá

El expresidente de la Generalitat Francisco Camps ha vuelto a irrumpir en la actualidad del PPCV con la presentación de una encuesta encargada y pagada por él mismo que le sitúa como hipotético ganador del congreso regional frente al actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.

Una de las preguntas plasmadas en la encuesta de NC Report encargada por Camps

El sondeo, elaborado por NC Report a partir de 1.500 entrevistas, apunta a que Camps sería el dirigente "más capaz de revitalizar" el partido, movilizar a la militancia y atraer votantes desencantados, especialmente los que han recalado en Vox. Con estos datos en la mano, el exmandatario ha exigido que el congreso se convoque "cuanto antes" para preparar las autonómicas de 2027 con el objetivo de recuperar la mayoría absoluta.

#ComunitatValenciana 🔵🔴🟡 - encuesta interna de NC Report para Camps (feb'26): e𝗹 𝗣𝗣 💧 𝗱𝗲 𝗖𝗮𝗺𝗽𝘀 𝗴𝗮𝗻𝗮𝗿𝗶́𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗼 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶́𝗮 𝗮 𝗩𝗼𝘅 🥦 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝗺𝗮𝘆𝗼𝗿𝗶́𝗮 💧 PP: 30,7% (31)

🌹 PSOE: 23,9% (27)

🥦 Vox: 18,9% (21)

🍑 Compromís: 18,4%… pic.twitter.com/4IOJZrlXT5 — EM-electomania.es (@electo_mania) February 23, 2026

Auge de Vox en la Comunidad

Pero más allá de la pugna interna, la encuesta refleja el fuerte auge de Vox en la Comunidad Valenciana. Según el estudio, el PP caería de 40 a 31 escaños en Les Corts, mientras Vox pasaría de 13 a 21 diputados, consolidándose como el gran beneficiado de la fuga de voto del Partido Popular. El PSPV retrocedería con fuerza, se quedaría con 27 escaños. Mientras que Compromís crecería hasta los 20, dibujando un Parlamento mucho más fragmentado y con un PP incapaz de gobernar en solitario.

Camps se ha reivindicado como el único dirigente capaz de "parar la sangría de votos" hacia Vox y volver a aglutinar a todo el electorado de derechas bajo las siglas del PP.

A su juicio, el partido tiene la "obligación moral" de ganar por mayoría absoluta y no depender de terceros para gobernar. "Todo aquel que no crea que puede lograrla debe dar un paso atrás", ha advertido, en un mensaje que, aunque ha matizado que no pretende "quitar a nadie nada", apunta directamente al liderazgo actual del PPCV.

Congreso del PPCV congelado por orden de Génova

El expresidente ha defendido que el congreso regional debe celebrarse con la fórmula de "un militante, un voto" y no mediante compromisarios, con el objetivo de movilizar a los cerca de 50.000 afiliados. Y cree que urge su convocatoria. Insiste en que "queda poco tiempo para 2027" y que los valencianos deben conocer cuanto antes quién será el candidato y cuál es su proyecto. Además, ha asegurado que trasladará los resultados del sondeo tanto a la dirección autonómica como a Génova, en alusión al equipo de Alberto Núñez Feijóo.

En clave ideológica, Camps ha cargado contra Vox sin mencionarlo expresamente, criticando que "un movimiento del que no conocemos ni estructura ni líderes territoriales" esté captando tantos apoyos de un partido "estructurado". Frente a ello, ha apelado a recuperar la "ilusión y esperanza" en el centroderecha. Mientras tanto, los datos de su propia encuesta refuerzan la idea de que el crecimiento de Vox se ha convertido en el principal desafío estratégico del PP valenciano.

Llorca responde a Camps

El president de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha expresado su "respeto" hacia el expresidente Francisco Camps tras la presentación de la encuesta . Pero le ha recordado que "a los políticos y a los candidatos les valora la ciudadanía", restando así trascendencia al sondeo difundido por Camps, que lo señala como el dirigente "más capaz de revitalizar" el partido y atraer voto procedente de Vox.

Llorca ha subrayado que Camps "no ha pedido nada que no haya pedido hace tiempo", ahora apoyándose en "un estudio encargado por él que le dice que es el mejor".

"Me parece perfecto", ha afirmado a preguntas de los periodistas, después de que el expresidente volviera a reclamar la convocatoria "cuanto antes" del congreso del PPCV para preparar las autonómicas de 2027 con el objetivo de recuperar la mayoría absoluta.

El jefe del Consell ha contrapuesto esa iniciativa interna con su agenda institucional, destacando que mientras Camps presenta encuestas, él estaba explicando un proyecto industrial clave: las obras de la gigafactoría de PowerCo en Sagunt, que prevé generar 3.000 empleos directos y hasta 30.000 indirectos, como ejemplo, ha añadidom, de coordinación entre la administración pública y la colaboración privada.