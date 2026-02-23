El Gobierno de Sánchez deja de lado 946 millones de la UE para Valencia

En el mes de noviembre, en el Pleno del Parlamento Europeo se aprobó una ayuda de casi mil millones de euros para continuar en la recuperación y reconstrucción de los municipios y pedanías, de Valencia, afectados por las inundaciones de octubre de 2024. Esta gran aportación de Europa está dirigido a la recuperación de infraestructuras, transporte, educación, sanidad, telecomunicaciones y agua. Se incluyen partidas destinadas a operaciones de limpieza, servicios de salvamento y alojamientos temporales.

Abandono de Pedro Sánchez

Tres meses después de que se aprobara en el parlamento europeo, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado en el Congreso de los Diputados una pregunta por escrito al gobierno de Sánchez en la que se incide en la "ayuda extraordinaria de 946 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para paliar los daños causados por la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunidad Valenciana". Esta pregunta se registró el pasado 6 de febrero.

El Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, reclama al ejecutivo central los motivos y el por qué de la escasa movilización de esta partida europea. Los populares inciden en que Pedro Sánchez y sus socios están "manteniendo paralizada la reconstrucción" y se piden explicaciones acerca de las "responsabilidades" asumidas "por este retraso injustificado".

El Gobierno olvida a Valencia

Han pasado casi 16 meses desde el 29 de octubre de 2024 y han sido infinitos los momentos en los que el presidente del Gobierno, ministros y líderes socialistas han podido acudir a Valencia o acelerar las ayudas económicas tramitadas. Antes esta coyuntura, desde el gobierno valenciano, Juanfran Pérez Llorca anunció en su primera sesión de control una nueva línea de ayudas para los familiares de víctimas de la DANA. Esta ayuda consiste en la dotación económica de 80.000 euros por familia dentro de una partida total de casi 20 millones de euros.