Martínez Mus deja claro que se "actuó" según se tenía la información dada por AEMET y la CHJ

La Comisión de Investigación de la DANA en el Congreso se ha convertido en un escenario de persecución a los dirigentes políticos valencianos, por parte de los portavoces de grupos parlamentarios próximos a la izquierda. Esta vez ha sido testigo de ello, Vicente Martínez Mus, consejero de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, y vicepresidente tercero de la Generalidad Valenciana.

La sesión ha comenzado con intensidad debido al cruce de declaraciones entre Águeda Micó, portavoz del grupo mixto, ex de Compromís, y el vicepresidente valenciano, que ponía en duda su gestión con respecto a la línea de Metrovalencia y los avisos e información que se trasladaba a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Misma situación con el portavoz de Podemos en Murcia, Javier Sánchez Serna y la representante del grupo parlamentario republicano, Teresa Jordà i Roura.

Se "actuó" con la información que se tenía

Uno de los argumentos más solidos que defendía Martínez Mus era el hecho de que las agencias estatales, como se ha escuchado en otras ocasiones, no emitieron avisos ni informaron de forma correspondiente al personal que se encontraba en el CECOPI, entre ellas, la ex consejera de Emergencias, Salomé Pradas, imputada en la causa judicial.

Concretamente, el vicepresidente tercero valenciano ha preservado que el 29 de octubre de 2024 no se ejecutaran medidas preventivas porque la situación de caudales y alertas no previeron algo "tan grave" como lo que acabó sucediendo. Y afirmó que en ningún momento habló con Pradas sobre ninguna medida excepcional para aquel día.

La hipocresía del PSOE en la DANA

El portavoz socialista, Alejandro Soler, dio por hecho durante su intervención que el gobierno valenciano tenía más información sobre lo que estaba ocurriendo. El propio Soler le ha pedido que enseñe sus mensajes con Carlos Mazón aquel día, pero Martínez Mus no mantuvo ningún intercambio con el ya ex presidente valenciano. Además, Soler ha advertido que Martínez Mus "miente" y que "el Gobierno de España ha movilizado 16.000 millones de euros".

Endeudamiento de la Generalidad

El consejero valenciano ha lamentado que lo "único" que se ha permitido a la Generalidad Valencia ha sido endeudar la institución para que "los herederos lo paguen" y ha concluido que desde el Gobierno de España no ha habido "ninguna ayuda" a fondo perdido.