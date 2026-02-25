Detienen en Valencia a tres menores de edad acusados de violar a otra menor

Agentes del Grupo de Menores de la Policía Judicial (GRUME) de la Policía Nacional han detenidos a tres chicos, dos de 14 años y uno de 15, acusados de violar a una compañera de instituto en Valencia. El incidente tuvo lugar el 10 de febrero cuando estos jóvenes agredieron sexualmente de forma presunta a una compañera de colegio en un centro comercial. Según las fuentes, habría un cuarto menor implicado, pero sería inimputable porque tiene 13 años.

Tres adolescentes detenidos

Al conocerse los hechos, los agentes del GRUME detuvieron a los menores implicados este pasado lunes y han pasado a disposición de la Fiscalía de Menores este martes. Según se ha conocido, los menores que agredieron presuntamente a su compañera en los aseos de un centro comercial, además, grabarían los hechos y enseñaron las imágenes a terceros.

Las penas imputadas han sido; puesta en libertad vigilada, prohibición de comunicación con la víctima y una orden de alejamiento con una distancia mínima de 50 metros.