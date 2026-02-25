La Generalidad Valenciana aumenta un 50% el programa de IVF a las viviendas para jóvenes

El presidente de la Generalidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, anunció el aumento de un 50% del presupuesto del programa de garantías del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para favorecer a los jóvenes de entre 18 y 45 años el acceso al crédito de compra de su primera vivienda.

Este aumento presupuestario va a permitir que el gobierno valenciano avale hasta el 20% del precio de la vivienda. En la última convocatoria estaba limitado al 15%. Además, los beneficiario podrán acceder a préstamos bancarios de hasta el 100% del precio de sus viviendas.

Novedades de la nueva convocatoria IVF

Estas son algunos de los anuncios más relevantes de la convocatoria del programa de IVF de este año dirigido a la población de entre 18 y 45 años. Durante la presentación del acto participaron el presidente de la Generalidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, el consejero de Hacienda, José Antonio Rovira, y el director general del IVF, Enrique Montes.

Este programa diseñado por el Instituto Valenciano de Finanzas es totalmente gratuito y su solicitud se realiza a través de su sede electrónica.

Apuesta por la vivienda

Algunos de los planes más importantes que ha desarrollado el Partido Popular valenciano en esta legislatura han sido el 'Plan Endavant' y el 'Plan Vive'. Tanto en la etapa de Carlos Mazón, como en la de Pérez Llorca, el gobierno valenciano apuesta en insiste en la promoción de vivienda y en abanderar la construcción buscando el beneficio de la población para facilitar su acceso.

El programa del IVF se puso en marcha en junio de 2024 y de él se han beneficiado ya 2.471 personas en la Comunidad Valenciana. Se han avalado 586 operaciones en Alicante, 213 en Castellón y 882 en Valencia.

"Tenemos un plan"

Pérez Llorca subrayó que el gobierno valenciano busca ofrecer más cambio en la Comunidad Valenciana en materia de vivienda. "No tenemos un varita mágica, pero tenemos un plan para solucionarlo", afirmaba el presidente.

Según él, las iniciativas puestas en marcha por el Consell en materia de vivienda surten "efecto" y aseguraba que las nuevas rebajas fiscales permiten "dinamizar el mercado" y así poder disminuir el precio.