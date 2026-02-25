Prisión para el matrimonio y su hijo acusados de matar a un vecino en Benimàmet

El Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia ha decretado este miércoles prisión provisional, comunicada y sin fianza para los tres miembros de una misma familia detenidos por su presunta implicación en la muerte a cuchilladas de un vecino en Benimàmet.

Los arrestados, un matrimonio de 58 y 65 años y su hijo, han pasado a disposición judicial y quedan investigados en una causa abierta por un delito de homicidio o asesinato, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

En un primer momento, la Policía detuvo el pasado domingo al hijo como supuesto autor material de la agresión mortal. Sin embargo, el avance de la investigación llevó horas después al arresto de los padres, al considerar los agentes que podrían haber colaborado en el crimen, si bien el grado exacto de participación de cada uno continúa bajo investigación.

El suceso se produjo el domingo alrededor de las 15.30 horas en un bloque de viviendas situado en la calle Gabarda, en el barrio de Benimàmet. La víctima, Juan Carlos Martínez García de 58 años, falleció tras recibir varias heridas de arma blanca. Todo comenzó por una fuerte discusión entre ambos vecinos. La víctima, que vivía con su madre en el segundo, subió al tercero para recriminar a su vecino los insultos que le estaba profiriendo hacía él por la ventana (y que grabados por otros vecinos). Cuando la víctima llamó al timbre, los supuestos agresores le abrieron la puerta y comenzaron a asestarle puñaladas, con varias armas blancas, y la Policía cree también que le agredieron con otro objeto contundente, un bate.

Además, según publica el diario Levante: "El brutal ataque se produjo en el rellano y, después, entre los tres detenidos habrían arrastrado el cuerpo agonizante de Juan Carlos al interior de su domicilio. De hecho, cuando llegaron los primeros agentes de la Policía Nacional, el cadáver de la víctima estaba en el suelo de la cocina y en el rellano había muestras claras de arrastramiento. Las manchas de sangre en el suelo y las paredes son el macabro documento gráfico de lo que ha pasado en ese rellano".

Ahora la investigación sigue abierta para esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido y determinar la responsabilidad penal de cada uno de los detenidos así como su implicación en el asesinato de su vecino.