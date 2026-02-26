El PP nacional cierra filas y no adoptará cambios sobre Mazón

El Partido Popular no moverá ficha sobre la figura de Carlos Mazón. Tras el auto de la juez de la DANA, cuya instrucción está poniéndose en duda debido a la querella que han presentado algunas víctimas que han testificado. Nuria Ruiz Tobarra ha dado el primer paso para que se investigue la actuación del ex presidente de la Generalidad durante la tragedia.

Tal y como ha publicado Libertad Digital, víctimas de la DANA que han comparecido como testigos en la instrucción reconocen que el marido de la magistrada habría realizado preguntas a los testigos y daba instrucciones a la juez, es decir, su mujer.

"No hay novedades"

Respecto a la situación judicial de Carlos Mazón, las primeras filas del Partido Popular a nivel nacional indican que "su situación judicial es la misma", según apunta Europa Press. Además, dentro del partido se limitan a lo que establecen los Estatutos aprobados en el pasado mes de julio. Carlos Mazón podría perder su condición de afiliado en caso de "ser condenado por un delito mediante sentencia judicial firme", defienden los Estatutos del Partido Popular.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, expresó este miércoles su respeto por la decisión adoptada por la juez de Catarroja admitiendo que ella tiene sus "responsabilidades" y que desde el partido se aceptan "todas las resoluciones judiciales".

Rita Barberá como precedente

En las cabezas de muchos dirigentes del PP ronda la situación que sufrió Rita Barberá, ex alcaldesa de Valencia y ex senadora del Grupo Popular, que llegó a ser imputada por el Tribunal Supremo. Rita Barberá sufrió una gran persecución por parte de la izquierda que finalmente acabó con su carrera política.

Ya sabemos cuál es el ADN de Compromís: atacar a la Justicia cuando no les conviene lo que dice Hay dos formas de estar en política:

Respetar la separación de poderes.

Insultar a los tribunales cuando no te favorecen.

— Grupo Popular Corts (@popularescorts) February 25, 2026

El PP valenciano también esperará

Desde el Partido Popular valenciano, dirigido por Juanfran Pérez Llorca, se apuesta por esperar. Según lo conocido por las fuentes citadas, hasta que no esté a las puertas de sentarse en el banquillo no se tomará ninguna decisión. Nando Pastor, el portavoz del Grupo Popular en las Cortes valencianas, mostró "total" respeto a las decisiones judiciales "nos favorezcan o desfavorezcan".