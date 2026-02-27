El Gobierno, Compromís y la izquierda valenciana denuncian una "persecución" contra Mónica Oltra

Tras el auto emitido por la Audiencia Provincial de Valencia, conocido por Libertad Digital el 24 de febrero, en el que se corregía la decisión del juez instructor y del Ministerio Fiscal que solicitaban el sobreseimiento de la causa del presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por el ex marido de Mónica Oltra, la instancia superior ha manifestado que debe abrirse juicio oral contra la ex vicepresidenta de la Generalidad Valenciana.

Mónica Oltra y nueve cargos más fueron acusados de encubrir los abusos cometidos por el ex marido de la que fue vicepresidenta y consejera de Igualdad durante el mandato de Ximo Puig, entre 2016 y 2017. El auto emitido el pasado martes clarifica que hay acusaciones que no se pueden negar y se solicita la apertura de juicio oral.

Para más inri, Mónica Oltra era la responsable de la tutela de menores a cargo de la Comunidad Valenciana, y existe la posibilidad de que pidiera un informe falsificado acerca de la situación que se produjo. El Tribunal Supremo ratificó la condena de cinco años a prisión por los abusos cometidos por el excónyuge de Oltra a una menor tutelada.

El "enfado" de la izquierda

Ministros, diputados y portavoces de tendencia progresista han alzado la voz en los últimos días para defender a capa y espada a la exvicepresidenta valenciana. El ministro Pablo Bustinduy lo hizo esta semana en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "La diferencia entre Mónica Oltra y quienes la persiguen es que ella se irá a su casa con la cabeza bien alta y quienes la están persiguiendo, quedarán relegados a la infamia", protegía así Bustinduy a Oltra.

Desde el Congreso de los Diputados, Águeda Micó, ex diputada de Compromís y muy cercana al entorno de Oltra, defendía que todos los jueces que han tratado esta trama han dejado "clarísimo" que "no hay caso Mónica Oltra".

El que no se iba a quedar callado tampoco era Joan Baldoví, portavoz de Compromís en la Comunidad Valenciana, "la cacería política a Mónica Oltra continúa con una decisión de la Audiencia absolutamente inexplicable, absolutamente arbitraria, una decisión que no entiende nadie", comentó el líder de Compromís.

Lo que no se dice del auto

Hay una parte del auto la cual ningún miembro de Compromís o del Gobierno de España ha comentado ya que refleja uno de los motivos por los que desde la Audiencia provincial se pone el foco en Mónica Oltra y su presunto encubrimiento.

"Cuando la noticia del posible abuso sexual a una menor tutelada por la Generalitat cometido por parte de un educador del centro de acogida (educador que en ese momento era marido de Dª Mónica Oltra Jarque, vicepresidenta del Consell y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana) llegó a conocimiento de la Conselleria de Igualdad de la Generalitat Valenciana, las personas que tuvieron conocimiento de los hechos y bajo cuya protección y tutela se encontraba la menor, habrían pretendido ocultar el abuso sexual, para lo que se habrían valido de un informe ficticio, pues se emite un pronunciamiento de inexistencia de indicios de abuso sexual cuando ni siquiera se preguntó a la menor sobre los abusos que se conocía que había relatado a terceras personas…"

A día de hoy todavía se espera que se decida una fecha para que Mónica Oltra se siente en el banquillo.