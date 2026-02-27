El pleno del Consell ha aprobado este viernes el cese de Irene Rodríguez como secretaria autonómica de Emergencias e Interior, en el marco de la reestructuración que viene acometiendo el departamento en las últimas semanas.

El Gobierno valenciano que preside Juanfran Pérez Llorca ha acordado que el relevo lo asuma Fernando Las Heras, hasta ahora comisario principal de la Policía Local de Valencia. La decisión se produce apenas una semana después de la dimisión del ya exdirector general de Innovación en Emergencias, Raúl Quílez.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Barrachina, ha confirmado también el nombramiento de Miriam Gil como nueva directora general de Innovación de Emergencias en sustitución de Quílez. Gil es ingeniera informática por la Universidad Politécnica de València y miembro de un grupo de investigación especializado en inteligencia artificial. Barrachina ha agradecido tanto a Rodríguez como a Quílez "la dedicación y los servicios prestados para todos los valencianos".

Sobre los motivos de los ceses, el portavoz ha recordado que Quílez presentó su renuncia y ha defendido que Irene Rodríguez "ha hecho una magnífica labor", emplazando a pedir más explicaciones al consejero del área, Juan Carlos Valderrama. La salida de Quílez se produjo días después de que declarara como testigo ante la jueza que investiga la gestión de la DANA, en relación con el envío del mensaje ES-Alert el pasado 29 de octubre de 2024.

Estos movimientos se enmarcan en una renovación más amplia de la estructura de Emergencias e Interior iniciada en diciembre (más de un año después de la DANA), cuando se incorporaron nuevos responsables en distintas direcciones generales. Desde el Consell sostienen que la gestión de las emergencias exige un "esfuerzo constante" y que los cambios responden a una nueva etapa para mantener el nivel de exigencia del departamento.

Preguntado por la supuesta inestabilidad que evidenciarían los relevos, Barrachina ha defendido la "acreditada estabilidad" del Ejecutivo valenciano y su coherencia con el programa electoral del PP con el que el expresidente Carlos Mazón llegó a la Generalitat. A su juicio, frente a la situación política nacional, el Consell mantiene una "intensísima actividad" y los nombramientos buscan reforzar la acción de gobierno.