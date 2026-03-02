Pérez Llorca responde a las críticas por las viviendas de Les Naus de Alicante

El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha reiterado que el PP quiere aclarar la polémica surgida por las presuntas irregularidades en las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) de la promoción Les Naus, ubicada en Playa de San Juan, en la ciudad de Alicante, y ha defendido la gestión del Consell que encabeza, con políticas como el Plan Vive.

En estos términos se ha expresado este lunes a preguntas de los medios de comunicación en Elche (Alicante), donde ha abogado por que en los procesos relacionados con este tipo de inmuebles haya "mucha más publicidad" y que se tengan en cuenta aspectos como el "arraigo" en la zona para los posibles beneficiarios.

Interrogado sobre las peticiones de dimisión por parte de Vox hacia el alcalde alicantino, Luis Barcala (PP), el jefe del Consell ha recordado que los de Vox han respaldado al equipo de gobierno municipal en la aprobación de los presupuestos en el pleno del Ayuntamiento.

En el marco de las adjudicaciones de Les Naus, se ha referido al funcionario expedientado que fue, según ha insistido, "ascendido por Compromís", durante la etapa del anterior Consell del Botànic, y sobre las críticas lanzadas por los grupos de la oposición ha señalado que "no" va a "dejar" que se intente "enmascarar" o "paralizar" un programa de vivienda como el Plan Vive, promovido por la Generalitat.