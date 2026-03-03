La Generalidad Valenciana, liderada por Juanfran Pérez Llorca los últimos tres meses, está estableciendo una serie de puntos a seguir basados en la vivienda, la fiscalidad y el apoyo a los jóvenes y las familias. En las últimas horas, se ha presentado el anteproyecto de la futura Ley del Suelo de la Comunidad Valenciana, una nueva ley que nace con la finalidad de "ordenar, clarificar y simplificar" el marco urbanístico, según el vicepresidente tercero, Vicente Martínez Mus. Además, el gobierno valenciano prevé que se apruebe en las Cortes en septiembre de este mismo año.

Acerca de la nueva de la Ley del Suelo, Martínez Mus comentó que va a ser un paso "de la incertidumbre a la claridad, del laberinto al mapa, del bloqueo a la acción". Este nuevo proyecto potenciará lo que es el uso del suelo a nivel residencial e industrial.

Un plan más ágil

Ante el aumento de población y el empuje económico, Vicente Martínez Mus destacó que se debe tener una normativa que sea capaz de albergar estos dos condicionantes. La normativa vigente es el resultado de años de "parches, reformas parciales y correcciones de urgencia" que han supuesto textos "excesivamente densos" que se provocan la inviabilidad de muchos proyectos.

Entre las novedades más destacadas, la ley sitúa la ordenación territorial como eje estructural del sistema alineando la vivienda, la industria, las infraestructuras, el transporte y la protección ambiental. Además, el anteproyecto fija reservas de edificabilidad residencial con un 40% en suelo urbanizable y un 20% en reforma o renovación de suelo urbano. El vicepresidente y consejero valenciano detallaba que estos porcentajes "no son un fin en sí mismos" sino una "herramienta" para enfrentarse al déficit de vivienda.

Desbloqueo de "planes estancados"

Durante la presentación del anteproyecto de la nueva Ley del Suelo de la Comunidad Valenciana, por parte de la Generalidad Valenciana se ha asegurado que con este movimiento se va a permitir "desbloquear planes estancados, generar suelo para vivienda asequible", indicó Martínez Mus. Esta futura ley también acoge e incorpora los Proyectos de Interés Autonómico (PIA) como instrumentos para implantar iniciativas estratégicas en términos de inversión y creación de empleo estable.