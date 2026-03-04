Juanfran Pérez Llorca apuesta en sus primeros tres meses de gobierno por las deducciones fiscales a los valencianos

Hace un mes, el presidente de la Generalidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, anunció la ampliación de deducciones fiscales de carácter social a las rentas medias donde "300.000 nuevos contribuyentes" pueden aplicarse la ampliación de desgravaciones por gastos en deporte, dentista, oculista y enfermedades raras y alzhéimer. Y con el anuncio de ayer, también se incorpora la práctica de la música que permitirá desgravarse hasta 150 euros.

Durante la visita del presidente valenciano a la Escuela de Música de la Unión Musical Santa Cecilia de Chilches, explicó que esta deducción "tendrá efecto inmediato y con carácter retroactivo" para la declaración de la Renta de 2025.

Pérez Llorca recalcó que se va a apoyar por primera vez en materia fiscal la práctica de la música "que forma parte de un sentimiento de arraigo y tradición de la Comunidad Valenciana". También resaltó la importancia de las escuelas, conservatorios y de las 550 sociedades musicales valencianas.

El próximo viernes aprobaremos una nueva deducción fiscal en la declaración de la Renta, pionera en España, para fomentar la práctica musical. Esta deducción tendrá efecto inmediato y podrá aplicarse ya en la Declaración de la Renta de 2025. pic.twitter.com/CY4RBhoyaF — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) March 3, 2026

Alivio fiscal a los valencianos

En estos primeros tres meses de gobierno de Pérez Llorca, las deducciones fiscales han vuelto a ser protagonistas en beneficio de los valencianos de rentas medias y bajas. Con esta nueva deducción se da "un paso más para demostrar que pagando menos se puede recaudar más", defendió el líder del ejecutivo valenciano.