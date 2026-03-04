Plan de rescate de Compromís: Baldoví se reúne en secreto con Mónica Oltra para preparar su vuelta a la política

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha confirmado este miércoles que el operativo para el rescate político de Mónica Oltra ya está en marcha. En declaraciones a la prensa en los pasillos de la cámara autonómica, el dirigente ha admitido que mantuvo un encuentro "privado" con la exvicepresidenta de la Generalitat en el que el tema central fue su regreso a la primera línea política, tal y como han adelantado 'El Español' y 'Las Provincias'.

Baldoví ha querido dotar de "normalidad" a una cita que se produce en un momento de máxima delicadeza judicial para Oltra, después de que la Audiencia Provincial de Valencia ordenara abrir juicio oral contra ella y su equipo por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. "Las personas del mismo partido se reúnen", ha señalado el síndic, antes de confesar que la intención de Compromís es volver a contar con su figura: "Hablamos de su reincorporación a la política".

Plan de rescate: "No nos vemos para hablar del tiempo"

La estrategia de la formación nacionalista pasa por ignorar el calvario judicial de la exdirigente y presentarla como una víctima. Baldoví no ha ocultado que el objetivo de estas reuniones es tantear el terreno para que Oltra encabece candidaturas de peso, como el Ayuntamiento de Valencia. Al ser preguntado por el contenido de la charla, el político ha sido tajante: "Si nos vemos no es para hablar del tiempo".

Según el relato del portavoz de Compromís, la exvicepresidenta se encuentra en plenas facultades para retomar sus funciones públicas. Ha asegurado verla "en forma, fuerte y 'assaonà'" (curtida), destacando que ya está participando en actos de partido, como un reciente homenaje en Xàtiva donde pronunció un discurso que Baldoví ha calificado de "muy potente y con muchas ganas". El rescate, por tanto, no es una hipótesis, sino una hoja de ruta compartida entre la interesada y la cúpula de la coalición.

Ataque a la Justicia por el juicio de los abusos

Para justificar esta vuelta a la política de una figura procesada, Baldoví ha optado por un ataque frontal a la independencia judicial. Ha calificado de "absolutamente inexplicable" que la Audiencia de Valencia haya decidido sentarla en el banquillo, tratando de desacreditar el auto judicial al afirmar que "juzgar a una persona sin ningún indicio es algo que no entiende ninguna persona del mundo".

El síndic ha obviado que la Audiencia sí ha encontrado indicios suficientes para corregir el archivo inicial de la causa, pero ha insistido en el relato de la indefensión: "Me sentiría muy desprotegido si abrieran un caso contra mí sin tener ningún indicio sólido". Con estas declaraciones, el líder de Compromís deja claro que el partido no esperará a la sentencia para rehabilitar a su referente, situando la "decisión colectiva" de la formación por encima de los tiempos y las resoluciones de los tribunales.