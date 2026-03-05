Juicio oral contra Mónica Oltra por encubrimiento de abusos sexuales de su exmarido a una menor

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha acordado abrir juicio oral contra la exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra y otros doce acusados por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada por el Gobierno Valenciano.

La jueza envía al banquillo a la exdirigente de la Generalitat tras ordenarlo la Audiencia de Valencia, en contra del criterio del juez instructor y la Fiscalía, y le acusa de hasta seis delitos por prevaricación, malversación, contra la integridad moral, omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento y abandono de menores.

Reunión privada por Compromís para volver a la política

Esta decisión de la justicia llega horas después de conocer la reunión que Oltra mantuvo con el síndic de Compromís, Joan Baldoví, para rescatar a la exvicepresidenta políticamente hablando.

Ayer, en declaraciones a la prensa en los pasillos de la Cámara Autonómica, el dirigente ha admitido que mantuvo un encuentro "privado" con la exvicepresidenta de la Generalitat en el que el tema central fue su regreso a la primera línea política, tal y como han adelantado 'El Español' y 'Las Provincias'.

Baldoví ha querido dotar de "normalidad" a una cita que se produce en un momento de máxima delicadeza judicial para Oltra, después de que la Audiencia Provincial de Valencia ordenara abrir juicio oral contra ella y su equipo por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. "Las personas del mismo partido se reúnen", ha señalado el síndic, antes de confesar que la intención de Compromís es volver a contar con su figura: "Hablamos de su reincorporación a la política".

Plan de rescate: "No nos vemos para hablar del tiempo"

La estrategia de la formación nacionalista pasa por ignorar el calvario judicial de la exdirigente y presentarla como una víctima. Baldoví no ha ocultado que el objetivo de estas reuniones es tantear el terreno para que Oltra encabece candidaturas de peso, como el Ayuntamiento de Valencia. Al ser preguntado por el contenido de la charla, el político ha sido tajante: "Si nos vemos no es para hablar del tiempo".

Según el relato del portavoz de Compromís, la exvicepresidenta se encuentra en plenas facultades para retomar sus funciones públicas. Ha asegurado verla "en forma, fuerte y 'assaonada'" (curtida), destacando que ya está participando en actos de partido, como un reciente homenaje en Xàtiva donde pronunció un discurso que Baldoví ha calificado de "muy potente y con muchas ganas". El rescate, por tanto, no es una hipótesis, sino una hoja de ruta compartida entre la interesada y la cúpula de la coalición.